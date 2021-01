J Balvin anuncia mejoría tras cinco meses de lucha contra la depresión y la ansiedad

J Balvin compartió este lunes grandes noticias con sus seguidores de Instagram: se está recuperando del capítulo de ansiedad y depresión contra el que lucha desde hace cinco meses.

Así lo anunció el intérprete de éxitos como Mi Gente o Ginza a través de las stories de Instagram, donde compartió una serie de vídeos en los que se le ve visiblemente más animado y alegre: "Les voy a decir una cosa y solo se las voy a decir una vez: me estoy aliviando. ¿Ustedes saben que significa eso? Ustedes no saben que significa eso".

"Si durante los últimos cinco meses funcionamos, espérense", añadió. Y es que pese a que los últimos meses no han sido fáciles a nivel personal por su situación, el cantante colombiano ha continuado protagonizando grandes momentos a nivel musical con diferentes lanzamientos exitosos.

Aún así, el famoso reguetonero todavía no está preparado para celebrar su recuperación total. "No voy a celebrar no vaya a ser que se me acabe el efecto y así si nada", finalizó entre risas esta serie de vídeos que han alegrado a sus fans, que estaban deseando verle más recuperado y sonriente.

Fue a principios de noviembre cuando J Balvin anunció que volvía a sufrir de "ansiedad y un poco de depresión".

"Sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano. Pero es que he tenido mis pruebas, y en este caso me tocó otra vez la ansiedad y un poco de depresión", comentó entonces. "No me gusta actuar ni fingir felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes", aseguró el intérprete.

Ahora, por fin, ha dado una gran alegría al anunciar esta mejoría que le llevaría un paso más cerca de la recuperación. Una noticia que esperan impacientes sus fieles incondicionales, que le han mandado su apoyo y mejores deseos al cantante en estos últimos meses.

