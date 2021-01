Estados Unidos establece récord de muertes por coronavirus en un solo día

Más de 4500 muertes por coronavirus en un solo día ha sido el récord registrado este martes en los

Estados Unidos ha registrado por primera vez más de 4.500 muertos por coronavirus en un día. El país enfrenta un aumento de casos en las últimas semanas que arrojan cifras negativas.

La Universidad Johns Hopkins, uno de los principales centros de de datos acerca de la pandemia, recoge 382.624 muertos por Covid 19 en EE.UU, de los casi dos millones de decesos (1.971.247) registrados en todo el mundo.

Asimismo, ha apuntado que hasta la fecha han sido detectados 22.959.610 casos, incluidos 229.712 hasta la medianoche del martes.

Según The Washington Post, el aumento de nuevas infecciones en EE.UU ha sido tan rápido que los científicos no descartan la posibilidad de que una variante no detectada esté acelerando la propagación en el país norteño.

En medio de esta crisis la actual administración Trump ha pedido a los estados proporcionar vacunas a cualquier persona de 65 años o más y advierte que con vacunas rezagadas podrían perder algunas de sus dosis.

El presidente electo Joe Biden afirmó que durante su mandato creará al menos 10 centros de diagnóstico en cada estado, desplegará recursos de las agencias federales y designará expertos federales para aconsejar y recomendar a la población. También dijo que todos los gobernadores deberían decretar el uso obligatorio de mascarillas.

Hasta el momento se han distribuido más de 25 millones de dosis de vacunas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, asimismo todos los viajeros internacionales que vuelan a Estados Unidos deben mostrar pruebas negativas a la enfermedad.

Por otra parte el gobierno norteamericano ha comprado hasta 1,25 millones de dosis adicionales de un tratamiento de cóctel de anticuerpos que se ha mostrado inmensamente prometedor para combatir la pandemia.

La expansión incontenible de este virus ha provocado serios daños en las economías mundiales, con altas tasas de desempleo. Las exportaciones se desplomaron por los efectos adversos de la pandemia y se espera que la economía tarde años en recuperarse de las pérdidas.