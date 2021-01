Iliana Hernández viaja gratis por La Habana gracias a campaña de descrédito en la Televisión Cubana

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, forma parte del grupo de activistas que, en un claro efecto boomerang, se han visto beneficiados por la campaña de descrédito que desde hace semanas lleva a cabo la Televisión Cubana contra la prensa independiente.

En una publicación en Facebook, Iliana precisó que este miércoles hizo gratis el trayecto entre Playa y la Habana Vieja luego de que la reconociera el chofer del vehículo particular en que viajó.

“Hoy salí, de Playa a la Habana Vieja son 40 pesos, pero el taxista no me quiso cobrar porque me reconoció”, escribió Iliana, que comenta que también recibió atenciones de otras personas en la calle, y se pregunta si le pasará lo mismo al periodista oficialista Humberto López cuando sale de su casa.

En declaraciones posteriores a nuestro medio, Iliana precisó que el chofer la miraba mucho desde que se subió en el vehículo, conversaron sobre la subida de precio de los trayectos, y en un momento en que se quedaron solos le acabó preguntando si ella era Iliana Hernández.

“Yo me empecé a reír y le dije que sí, ahí hizo un comentario de ‘oye qué bueno verte’ y hablamos del acuartelamiento [de San Isidro]”, precisó.

El relato de Iliana Hernández ha sido ampliamente comentado por sus seguidores, que coinciden en que la televisión cubana ha actuado contra sí misma al intentar desprestigiar a activistas y comunicadores independientes que ya tienen ganado, por mérito propio, el afecto de muchos cubanos por la labor que realizan.

La mayor utilización entre los residentes en la isla de internet y de las redes sociales, ha hecho que el régimen cubano haya perdido poder de influencia a la hora de intentar limitar el alcance de los contenidos no oficialistas.

En las últimas jornadas, varios periodistas independientes han relatado haber recibido muestras de afecto en la calle después de salir por el Noticiero Nacional de Televisión u otros programas destinados a desprestigiarlos.

La periodista, activista y fundadora del diario digital 14ymedio, Yoani Sánchez, agradeció el miércoles al locutor de la Televisión Cubana, Humberto López, por la visibilidad que le dio el Noticiero tras conceder un segmento informativo a intentar desacreditarla.

A inicios de este mes, la reportera de Cubanet, Camila Acosta, relató un episodio parecido. En su caso, una persona en la calle la abordó para retratarse con ella, le agradeció por su trabajo y le recomendó que siguiera adelante porque “gente como ella luchan hasta por los cobardes”.

El columnista de The Washington Post, Abraham Jiménez Enoa, comentó igualmente haber vivido escenas similares tras los reportes de la TV cubana.

"Si están difamando en TV a los que luchan, entonces las redes sociales públicas han hecho la diferencia. El mecanismo antes era el silencio, la indiferencia, la negación de que existiesen fuerzas de oposición", escribió este mismo jueves la activista y actriz cubana, Lynn Cruz.

"Es una lástima que el NTV lo haga solamente para difamar, desacreditar, pero señores, cada quien regala lo que tiene. Enviémosle mucho amor a los periodistas estatales por jugar un papel tan lamentable, especialmente hoy, cuando esos actos desesperados no son más que auténticas expresiones de debilidad", concluyó.

A finales de diciembre, un grupo de periodistas y comunicadores independientes cubanos criticaron la campaña de descrédito de la que son objeto en la Televisión Nacional en varios espacios, en especial en el programa Las Razones de Cuba. El espacio, conducido por el periodista Humberto López, se dedica a difamar a los activistas, artistas, opositores y periodistas independientes que desde dentro del país luchan por mostrar al mundo una realidad que el gobierno intenta silenciar desde hace décadas.

En general, la Televisión Cubana les acusa de estar financiados desde EE.UU. y asegura que apuestan por una agenda anticubana. Además señala que para su trabajo periodístico "acuden a cualquier recurso para manipular la realidad" del país.