Si los medios independientes no son importantes ¿por qué esta campaña de descrédito sin derecho a réplica?

Hoy este señor si así se puede llamar, lanzó un despliegue de improperios y mentiras contra la prensa independiente y muchos de sus colaboradores dentro de la isla.

Este señor que ni a comunicador llega, con su voz que irrita solo al escucharlo, su discurso patético y repetitivo, osó llamar una vez más "financiados" a las voces que dentro de la isla se alzan para llevar la verdad que vive nuestra sociedad ante el mundo. Llegó a mencionar en su discurso manipulado que los medios independientes no son necesario dentro de su mal llamada revolución.

Quiero realizarle unas cuantas preguntas:

Si los medios independientes no fueran tan importantes, si los medios independientes son tan innecesarios para nuestra sociedad, bastante desinformada por cierto: ¿por qué insistir en esta campaña de descrédito sin derecho a réplica? ¿Por qué se empeña usted en repetir una y mil veces más, como si el televidente padeciera de algún trastorno mental o déficit en el aprendizaje?

... Ellos son los malos, nosotros los buenos...

... Ellos son pagados, nosotros no...

Dígame la verdad, tome coraje y dígame en mi cara unas cosas:

Si CubaNet Noticias no existiera y Camila Acosta, además de un servidor, no dan cobertura completa a la subestación en la unidad de policía de Calabazar (cosa que me costó ir detenido y por primera vez interrogado ), ¿ustedes hubiesen dado la noticia al pueblo? La dieron cuando ya ese medio independiente lo había dado a conocer al mundo.

Si ADN Cuba en conjunto con CiberCuba Noticias no hubiesen dado cobertura del acuartelamiento en San Isidro y después la parada pacífica en las afueras del MINCULT, ¿ustedes le hubiesen informado al pueblo?

Si en El Estornudo no hubiesen sacado a la luz el vídeo del momento en que las fuerzas del MININT entran a la fuerza, invadiendo propiedad privada, llevándose violentamente a los chicos de San Isidro, ¿ustedes lo hubiesen sacado a la luz pública?

Si Tremenda Nota dejara de sacar artículos de críticas sociales y en muchos casos historias de miembros de la comunidad LGBTIQ+, ¿ustedes sacaran ese tipo de historias ?

Si todos estos medios pararan de informar todas las violaciones a todo tipo de derechos humanos que ustedes cometen hacia las voces que solo quieren pronunciar una realidad más que corroborada, ¿ustedes lo harían?

Si Yoani Sánchez y la propia Camila Acosta no fueran tan importantes para ustedes ¿por qué insistían tanto en que yo no me uniera a ellas? ¿Acaso 14ymedio es tan importante para ustedes y a la vez molesto que no quieren que un simple joven como yo se acerque a esa redacción?

Definitivamente la prensa independiente es su talón de Aquiles en esta historia, si no fuera así no nos pondrían tanta vigilancia no nos prohibieran salir de nuestras casas, no nos castigaran con un decreto inconstitucional como el 370 con más de una veintena de multados, no desalojarían a periodistas graduados en sus propias instituciones de sus alquileres, por el simple hecho de disentir; en eso Camila está más que curtida. No harían actos de repudio, no detuvieran a ningún joven por el solo hecho de tener un móvil en la mano y tratar de grabar una arbitrariedad cometida por ustedes mismos.

El cerco se les está cerrando, la realidad se impone y la verdad se asoma.

Jaque al Rey! De parte de los "peones".