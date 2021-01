Yuliet Cruz celebra el cumpleaños de 4 grandes amigos: "Felicidades a todos y gracias por el amor"

¡Yuliet Cruz está de celebración por partida cuádruple! Cuatro grandes amigos de la reconocida actriz cubana, como a ellos se refiere, están cumpliendo años este 14 de enero y la artista no ha dejado pasar por alto tan importante fecha.

Para ello, la esposa del cantante cubano Leoni Torres ha recurrido a su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras a sus compañeros, las cuales ha acompañado de un álbum compuesto de varias fotografías en las que aparece junto a ellos en diferentes momentos.

"Tengo la dicha de tener grandes amigos. Hoy 4 de ellos están de cumpleaños", comentó primeramente la artista en su post. Seguidamente, comenzó felicitando al realizador audiovisual cubano Yeandro Tamayo, uno de los homenajeados y en el encargado de dar vida a la mayoría de los videoclips musicales de Leoni Torres.



"Mi hermano Yeandro Tamayo, al que quiero con toda mi alma y que me ha acompañado desde hace 25 años o más. Y que ya no te puedo llamar amigo porque eso se quedó corto para lo que ya nos une", expresó.



A continuación, añadió a la segunda cumpleañera de la lista: "Yadyra Arteaga Quiñones es una de las personas más transparentes y verdaderas que conozco. Gracias por tu cariño y tu amor. Mi rubia hermosa".



Seguidamente, le tocó el turno al actor cubano Yadier Fernández, quien por muchos años fue pareja sentimental de la popular actriz cubana Heydy González. "Yadier, que tantos momentos lindos hemos compartido y que el trabajo y amigos en común me han hecho disfrutar de tu amistad y poder contar contigo", añadió Yuliet Cruz.

Por último, la actriz envió una felicitación al dramaturgo y director teatral cubano Abel González Melo: "Nos conocimos en el ISA y desde entonces la creación y la belleza del arte nos ha unido en la confianza y el cariño. He actuado algunos de tus personajes. Siempre estaré agradecida y feliz por eso", agregó.



Para cerrar su dedicatoria, Yuliet Cruz quiso felicitar nuevamente a todos sus compañeros y agradecerles por su amistad y el amor que siempre le han profesado durante todos estos años.

"Felicidades a todos. Gracias por el amor. Siempre pienso que es un regalo que me hace mi ascendente capricornio tener a tantas cabras maravillosas a mi alrededor", concluyó.

El actor Yadier Fernández, por su parte, ha sido uno de los primeros en responder al mensaje de felicitación de Yuliet Cruz y en la propia sección de comentarios de la publicación le dejó el siguiente mensaje cargado de cariño:

"¡Qué linda eres hermana! Mi agradecimiento expresado en idioma caprino: beeeeeeehhhhehhh. Felicidades a los amigos Yeandro, Yadyra y Abel, les quiero a todos y lindo día. Que nos veamos muchas veces, la risa está garantizada. Besos y abrazos".

