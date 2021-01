Zajaris se tatúa por primera vez: "Ya tengo 40 años casi, pero me lo voy a hacer"

¡Nunca es tarde para lanzarse a experimentar nuevas experiencias y aventuras! Y si no que se lo digan a la actriz cubana Zajaris Fernández, quien a sus casi 40 años de edad ha decidido hacerse su primer tatuaje.

Para ello, la artista acudió a un centro especializado en este tipo de arte ubicado en la ciudad de Miami (Florida) y allí se dejó plasmar en una de las partes laterales de su cuerpo la frase: "Mi piel te anda buscando".

Para hacer partícipe a todos sus seguidores de las redes sociales de tan importante momento, Zajaris compartió todo el proceso en su perfil de Instagram a través de un vídeo que emitió en directo.

"Ya tengo 40 años casi, pero es más, pero me voy a hacer mi primer tatuaje", comentó la actriz mientras estaba tumbada en la camilla con su mascarilla para protegerse del coronavirus.

Aunque en un principio Zajaris se mostró muy decidida y apenas sentía una leve ardentía, la realidad es que mientras el tatuador avanzaba con la máquina y dibujaba el trazado con la tinta, la actriz comenzó a sentir un dolor cada vez más intenso.

No obstante, el acompañante y los admiradores de la carismática y bella artista le enviaron a través de comentarios que iban dejando en la transmisión en vivo mensajes de ánimo y apoyo para que continuase con la labor y aguantase hasta el final del proceso.

Además, algunos fueron los que hicieron alusión a que después de que se realizase su primer tatuaje de seguro que iba a querer repetir la experiencia agregando algún que otro dibujo a su cuerpo.

"Me encanta, ahora aguántate las ganas que te van a entrar de seguir haciéndote tatuajes", "Qué lindo te quedó", "Yo quiero uno, me estoy embullando jaja", "Yo no te creo que tu tengas 40 años. Es un chiste. Estás adivina", "Ahora te entran ganas de hacerte otro", "Qué bonito te quedó. No tienes nada nada de barriga" o "Ahora estarás mucho más bella, tremendo cuerpazo para tatuar hasta el final", son varios de los mensajes que recibió Zajaris en su directo.

Casi al finalizar la transmisión, la actriz mostró el resultado final del dibujo y tras verlo ella misma con sus propios ojos ante un espejo, se mostró más que feliz y complacida por haberse hecho su primer tatuaje.

