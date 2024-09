Zajaris Fernández confiesa su experiencia como acompañante “al estilo Pretty Woman”

Zajaris Fernández confesó una de las experiencias más locas de su vida, resulta que un amigo gay le pagaba para que ella se hiciera pasar su novia ante sus padres que desconocían su orientación sexual.

“Una vez yo fui escort, sin saber que eso se llamaba escort”, relata la actriz cubana en una entrevista con Los Pichy Boys.

“Era un amigo mío pájaro que no le había dicho a la familia que era pájaro, era gente de dinero, y no vivían aquí los padres, cada vez que los padres venían yo tenía que ir para allá y me compraba una pila de ropa y me pagaba. Una vez me llevó a una comida con una cantidad de tenedores y yo ‘maric* qué es esto, yo haciendo el ridículo aquí’”, contó la artista.

Los Pichy Boys comenzaron a bromear con que la experiencia de Zajaris había sido muy al estilo de Julia Roberts y Richard Gere en la película Pretty Woman.

“Yo ojalá me encontrara a un Richard Gere”, dice entre bromas la actriz cubana.

El término escort se refiere a una chica de compañía o acompañante, una mujer que es remunerada por acudir a eventos sociales, el cliente le paga que lo acompañe a cenas, fiestas, reuniones, etc.