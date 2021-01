Chocolate MC, emocionado con el mensaje de su "hermano" Ozuna en Instagram

Varias han sido las ocasiones en las que el reguetonero cubano Chocolate MC ha presumido en sus redes sociales de los contactos que ha mantenido con grandes estrellas de la música.

Desde su encuentro con el rapero estadounidense 50 Cent durante la fiesta de lanzamiento del Super Bowl 2020, hasta la supuesta conversación mediante una videollamada que mantuvo en 2019 con el bachatero estadounidense de ascendencia dominicana Prince Royce, no cabe dudas de que al Rey del Reparto le gusta codearse con las altas esferas de la farándula.

Uno de sus últimos intentos ha sido con el reguetonero puertorriqueño Ozuna, a quien anteriormente el cubano ya había mostrado sus respetos y agradecimientos por aparecer en un vídeo cantando su tema Guachineo que fue lanzado en el año 2015 cuando aún residía en La Habana.

En esta ocasión, Chocolate MC ha compartido una mensaje que le envió a Ozuna a través de Instagram en el que se refiere a él como su "hermano" y que el boricua le respondió con un 'me gusta' en forma de corazón. Según comentó el El Rey del Reparto, decidió llamarlo así porque el boricua lo hizo primero.

"Yo le dije mi hermano porque él me lo dijo primero ¿Si un millonario te dice que eres su hermano tú le dices que no? Oh, ya. Mi hermano y bien", comentó el cubano.

Instagram / Chocolate MC

Además de hacer públicas sus palabras a Ozuna, Chocolate MC compartió además un vídeo que inmortalizó su encuentro con el cantante estadounidense de origen senegalés Akon.

En el material audiovisual en el que aparece el reguetonero cubano recibiendo un caluroso abrazo del famoso artista de pop y hip hop. Tal y como relata El Rey del Reparto junto al post, Akon fue quien lo reconoció y decidió saludarle. Además, como si fuese poco, Chocolate MC asegura que le dijo que era "una leyenda".

"Asombroso. Yo aún veo este vídeo y aún no entiendo cómo un artista tan, pero tan famoso, me ve por primera vez en su vida y me dice: '¿Sabes quién es él?, es el verdadero, es el de verdad'. Me emocioné cuando lo vi abrazarme como si me conociera de toda la vida. Yo me quedé impactado, pues era la primera vez que lo veía, es algo increíble para mí, pues aquel artista que yo veía en Colorama los domingos a las 2 de la tarde me estaba diciendo que yo era una leyenda. La verdad es que creo que he llegado más lejos de lo que pensé, rompí mis expectativas. Gracias Akon", expresó.

