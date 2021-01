Osmani Pardo regaló a Iliana Hernández el Árbol de la Libertad de los Acuartelados de San Isidro

El activista Osmani Pardo Guerra regaló a la periodista independiente Iliana Hernández el llamado Árbol de la Libertad de los Acuartelados de San Isidro, un recordatorio de los sucesos que estremecieron a parte de la sociedad cubana en noviembre pasado.

"Ya tengo el Árbol de la Libertad de los Acuartelados de San Isidro en mis manos, creación de Osmani Pardo Guerra", dijo la reportera en la red social Facebook.

"Muchas gracias Osmani por un detalle tan lindo", comentó y posteó varias fotos del pequeño árbol, hecho de madera y alambre dulce.

Pardo Guerra se acuarteló junto a jóvenes del movimiento San Isidro en noviembre pasado para reclamar el cese de la represión contra los activistas cubanos y la liberación del rapero Denis Solís.

Luego de que la Seguridad del Estado invadiera el local donde algunos de los manifestantes se mantenían en huelga de hambre, el gobierno inició un nuevo capítulo de represión y cercó las viviendas de los acuartelados para impedir que salieran y volvieran a reunirse.

El joven dedicó el encierro a hacer árboles de alambre que servirían de recordatorio de los días del acuartelamiento.

"Hoy he dedicado el día a terminar estos árboles de alambres, conectado mental y espiritualmente con mis hermanos del MSI, los que se encuentran bajo vigilancia y se les impide salir de sus casas. A mí me quitaron la vigilancia, puedo salir. No lo he hecho porque no soy de estar en la calle", dijo en diciembre pasado.

Iliana Hernández estuvo también en el grupo que se acuarteló en el mencionado barrio habanero y ha sido brutalmente reprimida y difamada por los medios de prensa oficialista después de esos hechos.

El pasado año los activistas cubanos vivieron una represión sin precedentes en el país, con continuos arrestos y detenciones arbitrarias que duraban pocas horas, amenazas, secuestros y uso de la violencia psicológica.

La propia reportera dijo el pasado jueves que sufre el terrorismo de estado que practica el régimen cubano sobre los opositores y activistas que reclaman derechos y libertades.

"Yo sufro terrorismo de estado. Ni una sola persona en el mundo debe ser víctima de terrorismo y menos del propio estado. #NoQueremosMasDictadura", escribió en su muro de Facebook.

Terrorismo de estado es un concepto que responde a los gobiernos que reprimen a la población civil que pretende ejercer sus derechos civiles o políticos. Asimismo, cuando ejerce coacción desde el monopolio de la violencia del estado, el secuestro, el acoso, la tortura, las desapariciones forzosas y la ejecución extrajudicial.