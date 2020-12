Osmani Pardo: "Ningún sistema dictatorial podrá decidir qué puedo y qué no puedo hacer y qué se considera arte o artista"

El cubano Osmani Pardo Guerra, uno de los huelguistas en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), declaró que la dictadura no le dirá quién puede o no ser un creador, un artista.

“Soy un hombre libre y ningún sistema dictatorial podrá decidir qué puedo y que no puedo hacer; y qué se considera arte o artista y quién no”, aseguró Osmani en su perfil de Facebook.

Pardo Guerra en su mensaje declaró que él es de las pocas personas del grupo que no tiene actualmente vigilancia policial.

“Hoy he dedicado el día a terminar estos árboles de alambres, conectado mental y espiritualmente con mis hermanos del MSI, los que se encuentran bajo vigilancia y se les impide salir de sus casas. A mí me quitaron la vigilancia, puedo salir. No lo he hecho porque no soy de estar en la calle” aseguró Pardo Guerra.

Osmani indicó en su mensaje que habitualmente solo sale de su casa para hacer algún trabajo o buscar alimentos y enfatizó que quienes lo conocen pueden dar fe de su estilo de vida hogareño.

“Tampoco me siento con ánimos de salir sabiendo que mis hermanos no lo pueden hacer por caprichos de un régimen”, agregó Osmani en su mensaje.

El joven aprovecha estos días de encierro voluntario para desempolvar su vieja trompeta, limpiarla y practicar algunas notas, tras pasar años sin tocarla y aseguró a sus amigos y seguidores en redes sociales que pronto hará un vídeo tocando alguna pieza, aunque alertó que no es un experto en este instrumento.

“Recibí clases en una iglesia y no pude terminar estudios por la necesidad de trabajar y buscar dinero para ayudar a mi mamá con la casa. Los que me conocen saben que soy músico, poeta y loco, como se dice en buen cubano”, comentó el joven.

Pardo Guerra se siente agradecido a Dios por haberle dado muchas habilidades. Se considera a sí mismo un hombre multifacético, capaz de trabajar en la albañilería como en cualquier otro oficio, pero se siente en esencia un artesano, un artista.

“Les cuento que hoy fuese un artista graduado de cualquier escuela de este país, de hecho, hice pruebas en la Escuela Instructores de Arte de Boyeros, cuando terminaba la secundaria básica. Saqué toda la puntuación en el tema de las artes y me suspendieron por no responder correctamente las preguntas de política”, narra en su mensaje de Facebook.

Osmani dice que fue un adolescente que no estaba pendiente a la política ni a los noticieros. La falta de interés en estos temas terminó afectando su formación.

“Vivía dibujando o haciendo mis esculturas con cualquier material que encontraba y unas preguntas de política troncharon mi futuro. Así son las cosas en este país, todo lo ligan con la política. No pude estudiar en la escuela de artes, pero soy artista, artesano de la calle, de mi casa y de mis amigos”, expresó Pardo García.

Recientemente sus declaraciones públicas estuvieron en función de desenmascarar a la Televisión Cubana, por la estrategia de desprestigiar, desacreditar y criminalizar al Movimiento San Isidro. También invitó a los cubanos a luchar por el porvenir.

“Busquemos un futuro mejor en Cuba. No tenemos que buscarlo fuera, muriendo en el mar o atravesando selvas… Desde tu punto de vista, tu espacio, cubano, haz algo por la libertad de tu país, de tu familia. No en las esquinas, hay que decir las verdades a los cuatro vientos”, indicó.

Osmani Pardo Guerra, aseguró en su mensaje más reciente en Facebook que su activismo continúa. Seguirá luchando por un cambio en Cuba, por los derechos humanos y libertades de todos los ciudadanos en la isla.