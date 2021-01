Youtuber cubano Jancel Moreno es desalojado de su alquiler por casero revolucionario e ilegal

El youtuber y activista cubano LGBTI+, Jancel Moreno, denunció el repentino desalojo sufrido este sábado por parte del casero en cuya propiedad se encontraba de alquiler, motivado según él por sus opiniones políticas compartidas a través de las plataformas digitales.

“Yo soy una persona revolucionaria y no puedo permitir que en mi casa se alojen sujetos como tú que hacen videos contrarrevolucionarios”, le dijo en malas maneras el propietario de la vivienda en la cual se encontraban Jancel y su pareja alquilados desde hacía cuatro meses.

En un video compartido por YouTube, el activista contó los detalles y primeras impresiones de su desalojo. Jancel, que vive en Matanzas y colabora con el periódico digital ADN Cuba, dijo que le ha tocado cubrir en varias ocasiones la noticia del desalojo de otros periodistas independientes, una situación muy desagradable que ahora le ha tocado “vivir en carne propia”.

Jancel reconoce el derecho del propietario de alojar en su casa a quien quiera, pero le afea una serie de arbitrariedades y dobleces morales que se contradicen con los principios que el casero se encargó de gritarles en la cara cuando vino a darles el aviso de que tenían que desalojar en menos de 12 horas.

Más allá de haber pagado los cien dólares del alquiler mensual y haber sido expulsado a mitad de mes sin que se le devolviera ni un céntimo, Jancel denuncia el trato denigrante e inhumano que recibió por parte del propietario que, hasta el momento, no había tenido ninguna queja durante los cuatro meses que le proporcionaron 400 dólares de renta.

El casero, funcionario del ministerio de Salud Pública (MINSAP) de unos 70 años, apareció ayer sábado en su casa mientras Jancel preparaba la cena y le pidió a su pareja que desalojaran al día siguiente y entregasen las llaves a las ocho de la mañana.

En malas formas y tono agresivo, este funcionario del MINSAP esgrimió su condición de “revolucionario” repetidas veces para justificar su arbitraria decisión de desalojar a sus inquilinos. Precisamente, esgrimir la condición de “revolucionario” fue lo que más llamó la atención de Jancel que, en su video, denunció la ilegalidad del acuerdo que tenía con el casero.

“Se define como revolucionario, pero no paga impuestos”, denunció Jancel en su video. Según el activista, el propietario les había advertido que no dijeran nada sobre su alquiler porque no tenía licencia para esta actividad. “Un revolucionario que cobra 100 dólares de alquiler, no paga impuestos y luego te echa a mitad de mes”, describió el youtuber.

El funcionario del MINSAP y casero ilegal de Jancel se permitió incluso entrometerse en su vida sentimental, al decirle a su pareja que “era una lástima” que se hubiera relacionado con “esa persona contrarrevolucionaria”.

“Esto es muy triste y muy duro. No soy el primero ni seré el último en ser desalojado de un alquiler mientras en Cuba se siga discriminando por sus opiniones políticas”, opinó Jancel, dolido por haber sido expulsado por expresar su opinión en las redes.

Además de no devolver el dinero, al casero no le importó la suerte de sus inquilinos, si tenían adónde ir o si tenían que dormir debajo de un puente, opción que, gracias a sus amistades, Jancel no tuvo que experimentar.

“Teniendo una moto, un carro y una hija en Estados Unidos, y encima sin pagar impuestos, así cualquiera es revolucionario”, comentó con sorna el youtuber en su video.

Por sus ideas políticas y su activismo a favor de los derechos de la comunidad LGTBI+, Jancel ha recibido amenazas de que publicarían fotos íntimas suyas en las redes sociales. “El régimen intenta utilizar la intimidad de activistas, artistas, periodistas, que se atreven a levantar su voz. Lo hacen desde su posición patriarcal, como si nuestros cuerpos no fuesen hermosos y como si el sexo no fuese algo totalmente natural”, indicó Jancel en octubre pasado.

Activistas y periodistas independientes como Katherine Bisquet, Hector Luis Valdés y Camila Acosta, entre otros, también han sido expulsados por sus caseros de las viviendas en las que se encontraban alquilados, ya sea porque sus propietarios recibieron amenazas directas o indirectas de la seguridad del estado, o porque sencillamente no pudieron soportar la presión de la vigilancia y el acoso policial que planta patrulleros y agentes en las cercanías de las viviendas que alquilan estos cubanos.