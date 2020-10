Periodista independiente Camila Acosta, desalojada por quinta vez en ocho meses tras presiones de la Seguridad del Estado

La periodista independiente Camila Acosta denunció este lunes el quinto desalojo del apartamento donde se encuentra alquilada luego que su arrendadora recibieran presiones de organizaciones oficialistas y la Seguridad del Estado cubana.

"Hace menos de dos horas vino la propietaria, muy apenada, para comunicarme que en menos de 24 horas debo desalojar esta vivienda", contó Acosta.

“Es la segunda ocasión que me veo en la calle en menos de un mes y desde febrero hasta la fecha es la quinta mudanza, ocasionada por las presiones de la Seguridad del Estado”, afirmó la reportera en su cuenta de Facebook.

"Ellos me lo dejaron claro: o abandonas el periodismo independiente o vas a ir a prisión", dijo Acosta, tras detallar las presiones y multas que ha recibido, además de estar entre la lista de "regulados" (ciudadanos cubanos a los que el gobierno no permite viajar fuera del país como una forma de coacción).

"Yo estaba en un proceso de compra de un apartamento, y cuando la Seguridad del Estado lo supo, citó a los propietarios de esa vivienda y les dijo que no me podían vender a mí. Repito: no hay ninguna ley que diga que está prohibido venderle o rentarle una vivienda a un periodista independiente", añadió

A fines de julio, Acosta también denunció que la policía política había usado la misma técnica de acoso, presionando a los propietarios de sus casas en alquiler para que la desalojaran.

"Esto ocurre a menos de una semana de que Cuba fuera elegida para ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", recordó la periodista.

La activista recordó que “los oficiales amenazaron a los propietarios de la vivienda que habitaba desde hacía tres años, le pusieron una multa de 3 mil CUC y les informaron que si no me sacaban perderían la casa”.

Acosta fue detenida arbitrariamente el pasado 10 de octubre, en una razzia contra activistas, artistas y periodistas independientes. Durante el arresto le decomisaron su celular y luego se lo devolvieron totalmente destruido.

En aquella ocasión, Acosta escribió: “Si [los policías] creían que con eso me apagarían, todo lo contrario. Con acciones como estas solo echan más leña a mi fuego. Un fuego que no es otro que el del ímpetu y deseos de seguir reportando desde Cuba, seguir denunciando violaciones como esta, seguir batallando por la libertad de esta tierra”.

“Ya lo he dicho: mi rebeldía es proporcional a la represión. A ver si se enteran de una vez...”, enfatizó la joven Acosta, graduada de Periodismo en la Universidad de la Habana y reportera del medio independiente CubaNet.

"Pese a la represión, yo soy feliz porque, por decir lo que pienso; soy más libre que 11 millones de cubanos. Es más, si la dictadura no me reprimiera, me sentiría ofendida", declaró Acosta en abril, defendiendo que su proyecto de vida no pasa por vivir bien, "si no en hacer bien mi trabajo y cumplir con mi responsabilidad histórica como joven cubana".

"Mi mayor miedo es que un día mis hijos me cuestionen por haber sido cobarde, por no haber enfrentado la dictadura de mi tiempo, por no haber hecho algo por Cuba. El juicio de la historia dirá si me equivoqué o no", afirmó.

Distintos organismo internacionales que velan por los derechos Humanos en la isla han denunciado su caso.

Recientemente, Erika Guevara-Rosas, representante de Amnistía para las Américas, se refirió a su arresto y al de otros artistas y activistas que protestaron contra la represión gubernamental.