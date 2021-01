Anuel AA cumple su sueño de comprarse un Bugatti y confirma su regreso a la música junto a Ozuna

Grandes noticias para el género urbano: Anuel AA confirmó su regreso a la música al anunciar que su álbum Los Dioses junto a Ozuna está muy cerca de ver la luz...

Para dar este anuncio, que sus fans llevaban esperando desde el pasado mes de noviembre que dijo que se retiraba, compartió este domingo una serie de fotografías y vídeos enseñando su más reciente adquisición automovilística: un lujoso y exclusivo Bugatti que estaría valorado en más de 2 millones de dólares.

De esta manera, el cantante cumple la promesa que se hizo en 2016 en la canción Liberace, en la que decía "Y si a mi no me matan de aquí a 5 años yo me voy a comprar un Bugatti!!!!!!!". Y así ha sido, porque cinco años después se ha comprado este auto de lujo.

De esta manera, el famoso intérprete de China suma a su colección de autos este Bugatti blanco que mostró a sus fieles incondicionales en Instagram y que está completamente personalizado, ya que incluso se puede leer la frase "Real hasta la muerte" en las alfombrillas.

Sus seguidores no han podido contener la emoción ante la noticia de su vuelta y tanto sus fans como los de Ozuna esperan impacientes el lanzamiento de Los Dioses, su esperado álbum conjunto.

La semana pasada los amantes del género urbano se encontraron con que los dos artistas y amigos habían cambiado sus respectivas fotos de perfil por la misma. Una antigua instantánea de ambos. Un detalle que no pasó desapercibido y que muchos interpretaron como una manera de anunciar el próximo estreno de Los Dioses. Una noticia que el 'bebesito' se encargó personalmente de confirmar a través de sus stories de Instagram.

Desde el pasado noviembre, las redes sociales se sumieron en un silencio que solo rompió el novio de Karol G para compartir una foto con su hijo Pablo Anuel, la razón por la que decidió alejarse momentáneamente de la música.

"La sangre pesa más que el agua!! La vida se acaba, las carreras se acaban pero la familia nunca muere". Con estas palabras acompañó Anuel AA la bonita imagen con su único hijo, fruto de su relación pasada con Astrid Cuevas.

Ahora el cantante vuelve a la carga con esta feliz noticia para sus fans y todo apunta a que pronto tendremos más noticias de su regreso al panorama musical.

¿Y tú? ¿Tienes ganas de escuchar el álbum de Anuel AA y Ozuna?

