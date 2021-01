Departamento del Tesoro de EE.UU. y Nicolás Maduro. Foto © Facebook / The U.S. Department of the Treasury / Wikimedia Commons

Estados Unidos sanciona a personas y entidades por ayudar al gobierno venezolano a evadir penalidades en actividad petrolera

| 19/01/2021 - 5:32pm (GMT-4) El gobierno de Estados Unidos dictó sanciones este martes contra varias personas y entidades involucradas en un esquema de evasión de penalidades que beneficia al Gobierno de Nicolás Maduro en la actividad petrolera. Un comunicado de prensa del Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, indica que el grupo sancionado presenta vínculos con una red que ayuda a Nicolás Maduro y a su "régimen ilegítimo" a evadir las sanciones estadounidenses al sector petrolero del país sudamericano, a través de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA). Según Pompeo, la administración de Maduro utiliza a PdVSA como su principal conducto de corrupción para explotar y beneficiarse de los recursos naturales de Venezuela. Los principales actores de la red de evasión incluyen a Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D'Agostino Casado, Philipp Paul Vartan Apikian, Elemento Ltd y Swissoil Trading SA, señala el comunicado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres empresas ubicadas en Rusia, Ucrania y Venezuela, además de seis embarcaciones que fueron bloqueadas por participar en el levantamiento y transporte de petróleo venezolano. “Esta acción tiene como objetivo aumentar la presión sobre las entidades navieras internacionales para que se desconecten del sector petrolero venezolano y limitar aún más las opciones del régimen ilegítimo de Maduro para vender petróleo”, expresa el comunicado de Pompeo. “Estados Unidos mantiene su compromiso de promover la rendición de cuentas de aquellos involucrados en facilitar transacciones ilegítimas que benefician a Maduro y su red corrupta mientras contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano. Continuaremos usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para promover la transición pacífica hacia una Venezuela nuevamente libre, próspera y estable”, concluye, tras manifestar su disposición a continuar sancionando a aquellos que pretendan eludir las sanciones de Washington en esa dirección. “La medida de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, en su versión enmendada, se basa en las designaciones de la OFAC del 18 de junio de 2020 dirigidas contra Libre Abordo, S.A. de C.V. (Libre Abordo) y una red más amplia radicada en México e involucrada en la venta ilícita de petróleo venezolano”, explica un comunicado de la OFAC. Según la Oficina, la red implica conspiraciones con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah (El Aissami), y el blanqueador de dinero imputado Alex Nain Saab Moran (Saab) para negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano. Las sanciones involucran nueve entidades señaladas por ser propiedad de Bazzoni, D’Agostino o Elemento, o por estar controlados por estos. Ellas son Elemento Oil and Gas Ltd, Elemento Solutions Limited y Element Capital Advisors Ltd; AMG S.A.S. di Alessandro Bazzoni y C.; Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro y Jambanyani Safaris. Completan la lista D’Agostino & Company, Ltd; Catalina Holdings Corp y 82 Elm Realty LLC. Asimismo, las embarcaciones y entidades marítimas que resultaron bloqueadas fueron: Fides Ship Management LLC, con sede en Ucrania, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA), en Venezuela, y Rustanker LLC, de Rusia. “Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de estas personas y entidades que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de EE. UU. quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, al 50 por ciento o más de las personas y entidades designadas”, apunta el comunicado de la Oficina. “Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas de los Estados Unidos o dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualesquiera bienes o interés en los bienes de personas bloqueadas o designadas”, añade. Archivado en: ¿Tienes algo que reportar? escribe a CiberCuba: editores@cibercuba.com



+1 202-978-9778 Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram Necesitamos tu ayuda: Como tú, miles de cubanos en Españaen Estados Unidosen Méxicoen Canadá leen y apoyan el periodismo independiente de CiberCuba. Nuestra independencia editorial comienza por nuestra independencia económica: ninguna organización de ningún país financia CiberCuba. Nosotros hacemos nuestra propia agenda, publicamos nuestras opiniones y damos voz a todos los cubanos, sin influencias externas. Nuestro diario se ha financiado hasta hoy solamente mediante publicidad y fondos propios, pero eso limita lo que podemos hacer. Por esto pedimos tu ayuda. Tu aporte económico nos permitirá hacer más acciones de periodismo investigativo y aumentar el número de colaboradores que reportan desde la isla, mientras conservamos nuestra independencia editorial. Cualquier contribución, grande o pequeña, será muy valiosa para nuestro futuro. Desde solo 5$ y con solo un minuto de tu tiempo puedes colaborar con CiberCuba. Gracias. Contribuye ahora

Maykel González Periodista de Cibercuba. Graduado de Periodismo por la Universidad de La Habana (2012). Cofundador de la revista independiente El Estornudo.





¿Qué opinas?

Cargar más

Cargar más