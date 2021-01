Cuba suma cinco muertes por coronavirus y 349 nuevos casos

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó este miércoles cinco fallecidos y 349 nuevos contagios de coronavirus en Cuba, lo que eleva a 19.122 el acumulado de casos positivos.

Es la primera vez, desde el inicio de la pandemia, que la isla reporta cinco fallecidos en una misma jornada.

Los cinco fallecidos son hombres, con edades que oscilan entre los 46 años y los 73. Cuatro residían en La Habana y uno en la provincia de Camagüey.

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dijo durante su conferencia de prensa diaria que, "pese a todo el esfuerzo que se hace y las medidas adoptadas", al aumentar el número de contagios, los riesgos aumentan "y conllevan desenlaces fatales".

Se encuentran ingresados en este momento 9.775 pacientes, de ellos 5.547 en hospitales, 2.909 sospechosos, 813 en vigilancia y 4.417 figuran como casos confirmados de COVID-19.

Del total de casos, 306 son contactos de pacientes ya confirmados previamente, 26 casos tiene fuente de infección en el extranjero y en 17 personas no se ha podido determinar la fuente de infección.

De los casos reportados, 323 son autóctonos y 26 importados. De los primeros, 51 están vinculados con viajeros internacionales.

Se diagnosticaron 49 pacientes menores de 20 años (44 están en edades pediátricas), y se acumulan ya 2.028 pacientes en edades pediátricas desde el inicio de la pandemia.

Hay 382 pacientes pediátricos que figuran como casos activos, entre ellos dos lactantes que están notificados de graves, aunque con evolución estable.

De resto de diagnosticados, 126 personas tienen entre 20-39 años, hay 116 de 40-59 años y 58 pacientes figuran en el grupo de 60 años y más.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 14 casos Consolación del Sur: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada) La Palma: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada) Los Palacios: 1 (sin fuente de infección precisada) Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado) Pinar del Río: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada) San Luis: 2 (sin fuente de infección precisada)

Artemisa: 27 casos Artemisa: 2 (contactos de casos confirmados) Caimito: 22 (contactos de casos confirmados) San Antonio de los Baños: 2 (contactos de casos confirmados) San Cristóbal: 1 (contacto de caso confirmado).

La Habana: 170 casos Diez de Octubre: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 importado) Arroyo Naranjo: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 importado) Boyeros: 19 (contactos de casos confirmados) Centro Habana: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 importado) Cerro: 16 (13 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada) Cotorro: 10 (8 contactos de casos confirmados y 2 importados) Guanabacoa: 4 (contactos de casos confirmados) Habana del Este: 6 (4 contactos de casos confirmados y 2 importados) Habana Vieja: 23 (22 contactos de casos confirmados y 1 importado). La Lisa: 5 (contactos de casos confirmados) Marianao: 2 (contactos de casos confirmados) Playa: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado) Plaza de La Revolución: 19 (16 contactos de casos confirmados y 3 importados) Regla: 4 (contactos de casos confirmados) San Miguel del Padrón: 13 (contactos de casos confirmados)

Mayabeque: 25 casos Batabanó: 2 (contactos de casos confirmados) Güines: 5 (contactos de casos confirmados) Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado) Quivicán: 15 (contactos de casos confirmados) San José de Las Lajas: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Matanzas: 7 casos Matanzas: 5 (contactos de casos confirmados) Cárdenas: 1 (contacto de caso confirmado) Jovellanos: 1 (contacto de caso confirmado)

Cienfuegos: 29 casos Aguada: 1 (contacto de caso confirmado) Cienfuegos: 23 (17 contactos de casos confirmados y 6 importados) Cruces: 1 (contacto de caso confirmado) Lajas: 2 (contactos de caso confirmado) Rodas: 2 (contactos de caso confirmado)

Villa Clara: 4 casos Camajuaní: 1 (sin fuente de infección precisada) Santa Clara: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Sancti Spíritus: 2 casos Sancti Spíritus: 2 (contactos de casos confirmados)

Ciego de Ávila: 13 casos Ciego de Ávila: 2 (1 contacto de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada) Majagua: 3 (contactos de caso confirmado) Morón: 8 (2 contactos de caso confirmado, 5 importados y1 sin fuente de infección precisada)

Camagüey: 1 caso Florida: 1 (importado)

Holguín: 5 casos Holguín: 4 (2 contactos de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada) Moa: 1 (contacto de caso confirmado)

Santiago de Cuba: 18 casos Mella: 2 (contactos de casos confirmados) Santiago de Cuba: 16 (14 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada)

Guantánamo: 33 casos El Salvador: 10 (contactos de casos confirmados) Guantánamo: 23 (contactos de caso confirmados)

Municipio Especial Isla de La Juventud: 1 caso (sin fuente de infección precisada)

De los 19 mil 122 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 417, 4 mil 374 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 180 (5 en el día), dos evacuados, 32 retornados a sus países, 277 altas del día, se acumulan 14 mil 491 pacientes recuperados (75.7%). Se atienden en las terapias intensivas 43 pacientes confirmados, de ellos 18 críticos y 25 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 61 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares con toma completa del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis resìratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares con toma completa del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Operada de Fractura de Cadera y reintervenida el 7 de enero por sepsis. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada y relajada, continua con elementos de sepsis de la herida quirúrgica, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, con gradiente térmico, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Mejor ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 89 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en la mañana hace depresión respiratoria y manifestaciones de bajo gasto por lo que se intuba y ventila, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, residente en el municipio Alquízar, provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, en el curso de tarde hace depresión respiratoria con desaturación, necesitando realizar intubación y ventilación, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano 41 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, pleurotomía funcional, en ventilación mecánica por traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. En anuria. Creatinina 361 mmol/l. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Marcada condensación inflamatoria en ambos campos pulmonares, más intensa en hemitórax derecho. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 68 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Diabetes Mellitus y Obesa. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en horario de la mañana hace episodio de bradicardia extrema y cianosis distal, se reanima y sale, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis mixta. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones algodonosas en los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad, residente en el municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, hizo un pico febril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rx de tórax. Sin cambios. Extensas lesiones intersticiales bilaterales en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad difusa bilateral, más hacia las bases y la periferia. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, sedada, afebril, abundantes secreciones traqueo bronquiales, tendencia a la taquicardia, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Oligúrica. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Infiltrado en panal de abejas en ambos campos pulmonares con fibrosis pulmonar. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 86 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia, Intensiva, sedado, afebril, abundantes secreciones traqueo bronquiales, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con tendencia a la bradicardia, sedada, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Estabilidad hemodinámica. Disminución del ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 88 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia, Intensiva, sedado, afebril, con tendencia a la hipotensión y la taquicardia, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Anuria. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de crítico estable.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio y provincia. Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Obesidad. Se encuentra en la Terapia Intensiva, sedada y relajada, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Radiopacidad a predominio de los hilios, que impresionan de aspecto congestivo más que inflamatorios. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, residente en el municipio Songo La Maya, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Dilatación aneurismática de la aorta torácica. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 92 años de edad, residente en el municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardíaca, Asma Bronquial, Demencia Senil y Cáncer de Mama en estudio. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Sin cambios. Imagen radiopaca homogénea hiliobasal derecha con borramiento de los senos costofrénicos y cardiofrénico a ese nivel que ascienden hasta el tercio medio del pulmón derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 91 años de edad, residente en el municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, se retira el apoyo de drogas vasoactivas, presenta elevación de la creatinina sérica, sedado, en ventilación mecánica, en posición prono, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Imágenes radiopacas difusas bilaterales heterogéneas y radiopacidad homogénea basal izquierda. Reportado de crítico inestable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio Sandino, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Fibrilación Auricular y Anemia Crónica en estudio. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomático, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario, Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Discretas lesiones de aspecto inflamatorio en región pericárdica izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Fractura de Cadera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Hiperplasia Prostática. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, y operado de próstata por Hiperplasia. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias que ocupa todo el hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, disnea a la movilización, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Pequeño foco inflamatorio de base izquierda asociado a fibrosis y dilataciones bronquiales bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 95 años de edad, residente municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada grave.

Ciudadano cubano de 69 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Parkinson y Artritis Reumatoide. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, polipneico, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Diuresis adecuada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 96 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena Diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 94 años de edad, residente en el municipio Güira de Melena, provincia. Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea. Estabilidad hemodinámica. Buena Diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, menos cuadros de broncoespasmo, con ligera polipnea, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X Tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 69 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomática, ventilando en espontánea sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría normal. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad, residente en el municipio Quivicán, provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin polipnea, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría normal. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 8 años de edad, residente municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma No Hodgkin (diagnosticado hace 2 años). Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, no deposiciones diarreicas, recibe oxígeno intermitente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 7 meses de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Transposición de Grandes Vasos Simple pendiente de tratamiento quirúrgico. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, hidratado, recibe oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio hilio basal y atelectásico. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, cooperativo, orientado, en ventilación espontánea con oxíegno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones escasas de aspecto fibróticas. Reportado de grave

Ciudadano cubano de 81 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Neoplasia de pulmón derecho. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Atelectasia de pulmón derecho con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, polipneica, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Radiopacidad en moteado heterogéneo extenso en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 74 años de edad, residente municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Fractura de cadera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, discreta polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rx de Tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Salud. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos x de Tórax. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 69 años de edad, residente en el municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad, residente en el municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma no Hodking. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Déficit visual. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, no disnea, tos seca, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Aumento del índice cardiotorácico, con signos de fibroenfisema pulmonar, reforzamiento de la trama hiliar y lesiones inflamatorias en bases. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con mejoría clínica sin embargo mantiene alteraciones hemogasométricas y radiológicas, en ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Infiltrado inflamatorio bilateral diseminado en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con polipnea superficial, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Fallecidos:

Ciudadano cubano de 73 años de edad, residía en el municipio cabecera de la provincia Camagüey. Antecedentes patológicos personales: EPOC, Obesidad. Comenzó con tos, falta de aire y fiebre. No acudió a los Servicios de Salud. En días posteriores es llevado por los familiares al Hospital donde es evaluado en el Servicio de Urgencias. En el examen físico se auscultaron crepitantes en ambas bases pulmonares. En el Rayos X de Tórax se apreciaron lesiones inflamatorias en ambos hemitórax, por lo que fue ingresado en sala de respiratorio. Al ser confirmado el PCR fue remitido e ingresado en sala de confirmados. Los días siguientes, se manuvo con estabilidad hemodinámica. El día 12 de enero presentó polipnea moderada y decaimiento, es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, son adicionados al tratamiento oxígeno y diuréticos. Los días posteriores evolucionó con empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Fue iniciada Ventilación No Invasiva. Presentó agobio respiratorio e hipotensión arterial, es intubado y ventilado en modalidad controlada y apoyado con aminas. En los siguientes días mantuvo inestabilidad hemodinámica, son modificados parámetros ventilatorios y elevadas las dosis de aminas. El día 19 de enero hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, VIH. Fue evaluado en su Área de Salud, y es remitido al Hospital como sospechoso, donde fue ingresado en sala de sospechosos. Se le realizó PCR que resultó positivo, por lo que es trasladado a sala de confirmados. Mantuvo evolución clínica estable. Cumple tratamiento según protocolo. Presentó agobio respiratorio, hipotensión arterial por lo que fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue intubado, ventilado y apoyado con altas dosis de aminas. Presentó empeoramiento clínico gasométrico y radiológico. El 19 de enero hizo una parada cardíaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación que no son efectivas y fallece. Se realiza necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 46 años de edad, residía en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. HIV. Presentó tos húmeda, fiebre y decaimiento. Fue evaluado por el Área de Salud y remitido a Centro de Aislamiento. Fue remitido e ingresado en sala de confirmados. Los días sucesivos mantuvo evolución clínica estable, hemodinámia sin variación. Presentó disnea moderada, es trasladado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. En el Rayos X de Tórax, se aprecian lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, es tratado con Esteroides y oxigeno suplementario. En los días siguientes no se apreció deterioro clínico del paciente. Posteriormente presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, por lo que fue intubado y ventilado en modalidad controlada y apoyado con aminas. Presentó bradicardia extrema hasta la parada cardíaca, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 71 años de edad, residía en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Mieloma Múltiple. Paciente que se encontraba asintomático y se le realiza PCR por ser contacto de viajero, resultando positivo. Fue ingresado en sala de confirmados. Los días siguientes se mantuvo con estabilidad hemodinámica. Comenzó con falta de aire moderada y decaimiento. Fue trasladado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Son incorporados antibióticos al tratamiento. En días posteriores presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Presentó agobio respiratorio e hipotensión arterial, fue intubado y ventilado en modalidad controlada y apoyado con aminas. El día 19 de enero presentó arritmia ventricular, hace parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residía en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Comenzó con tos seca, falta de aire y fiebre, y no acudió a los Servicios de Salud. En los días siguientes fue llevado por los familiares al Hospital y en el exámen físico se auscultaron crepitantes en ambos campos pulmonares. En el Rayos X de Tórax se apreciaron lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Presentó cifras de glicemia elevadas, fue tratado con Insulina e hidratación, lográndose estabilización de la glicemia. Se le realizó test de antígeno que resultó positivo, por lo que fue trasladado al Hospital e ingresado como sospechoso en la Unidad de Cuidados Intensivos. Fue indicado PCR resultando positivo. Presentó polipnea moderada, fiebre; en los estudios complementarios realizados mantuvo cifras de glicemia elevada y acidemia metabólica. Los días siguientes presentó polipnea ligera, con mejor control metabólico. El día 19 de enero presentó agobio respiratorio, cianosis generalizada e hipotensión arterial, fue intubado y ventilado en modalidad controlada, y apoyado con aminas. Hizo bradicardia extrema hasta la parada cardíaca. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Hasta el 19 de enero se reportan 189 países (=) con casos de COVID-19, asciende a 96 millones 437 mil 763 los casos confirmados (+ 447 mil 672) con 21 millones 803 mil 329 casos activos y 2 millones 60 mil 614 fallecidos (+ 12 mil 3) para una letalidad de 2,13 (=).

En la región las Américas se reportan 42 millones 937 mil 369 casos confirmados (+ 154 mil 831), el 44,52 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 533 mil 190 casos activos y 981 mil 490 fallecidos (+ 2 mil 719) para una letalidad de 2,28 (=).