Madre de la niña fallecida en Matanzas desmiente al Gobierno: "Mi hija se murió por el mal trabajo en el hospital"

Heisy Montalvo Hernández, madre de la niña que falleció el 15 de enero producto de un paro respiratorio en el Hospital Municipal de Colón, en Matanzas, desmintió la versión de las autoridades sobre lo ocurrido.

La causa oficial de la muerte de Nayelis de Jesús Montalvo Hernández, de 5 años, fue un paro respiratorio pero su madre asegura que falleció debido al mal estado de la ambulancia que debía trasladarla al pediátrico de Matanzas y la falta de atención de algunos de los especialistas que trataron su caso.

Este martes Lázaro Suárez Isaqui, director municipal de Salud Pública de Colón, publicó imágenes del resumen de la historia clínica de la pequeña y explicó lo sucedido asegurando que no hubo fallas en el protocolo. El documento fue compartido luego por el periódico Girón, órgano oficial del Partido Comunista en el territorio.

No obstante, la madre refiere que dicho documento tiene datos inexactos, como la cantidad de hospitalizaciones previas a las que su hija fue sometida debido al asma severa y otros problemas respiratorios que padecía desde los dos meses. Tampoco menciona que la ambulancia llegó sin el equipamiento adecuado para brindarle oxígeno a la pequeña, que presentaba un cuadro bastante delicado.

"A las 11, en el hospital Mario Muñoz Monroy de Colón, le estaban poniendo oxígeno, le dieron aerosol. Le dolía mucho el pecho. No le hicieron electro, ni placa, nada. Le pusieron rocephin. No sé qué cantidad de dosis porque no me dijeron nada. Los médicos no sabían que ella tenía bronconeumonía en los dos pulmones", explica en un video publicado por Diario de Cuba.

Según cuenta, la ambulancia llegó a las 7 de la mañana "con la cámara de oxígeno rota". "Por eso mi hija se murió. Se murió en manos de los médicos", puntualiza.

Montalvo Hernández refiere que a la pequeña le hicieron la prueba del coronavirus y dio negativa. “Mi hija no tenía la Covid, no murió por Covid”, insistió.

En el video la mujer explica que uno de los detonantes de la situación fueron las malas condiciones de su vivienda.

"La trabajadora social, desde los dos meses de Nayelis, nunca nos atendió. Me dijo que yo tenía edad de trabajar. Le expliqué la situación de mi hija. ¿Cómo voy a trabajar con una niña enferma que no sale del hospital, que se pasa siete días en la casa y 21 en el hospital? A veces mi hija pasaba dos meses y pico en el hospital", dice.

Heisy, madre de otro niño de 8 años que también es asmático, ha pedido ayuda en varias ocasiones a las autoridades y hasta el momento no ha recibido respuesta.

Ella ha enviado cartas a la Plaza de la Revolución (donde radica el Comité Central del Partido Comunista) y tampoco ha recibido ayuda.

"Yo tengo un niño de 8 años que vive en condiciones pésimas en la casa y no tengo condiciones para criarlo. No tengo dinero porque no puedo trabajar. No me han dado chequera. La trabajadora social nunca me ha atendido con el caso del varón tampoco. Y yo tengo miedo de que mi casa se caiga estando nosotros ahí, porque se moja más adentro que afuera", cuenta.

"Vivo con mi abuela que tiene 83 años, que no tiene edad para mantenerme a mí con mi hijo. Mi hijo es asmático. No hay medicinas para mi hijo. Tengo que estar de casa en casa para que me puedan resolver una loratadina, un ketotifeno, una prednisona porque no hay medicamento. Estoy pidiéndole ayuda al gobierno para que me den una vivienda porque en estas condiciones no puedo seguir con mi hijo. Y que me ayuden con el medicamento, con un sueldo para sustentar a mi hijo porque a veces no tengo para alimentarlo", insiste.