Sala de Cuidados Perinatales del Hospital Materno de Camagüey convertida en parqueo de motos

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El periodista cubano José Luis Tan Estrada publicó este sábado una fotografía que muestra la Sala de Cuidados Perinatales del Hospital Materno de Camagüey convertida en estacionamiento de motocicletas eléctricas, en una imagen que resume el colapso del sistema sanitario de la Isla.

La foto, difundida bajo el hashtag #TanteandoCuba, muestra al menos tres motocicletas estacionadas dentro del pasillo de la sala, entre ellas una moto azul y una marca Bucatti en colores negro y rojo, sobre el piso de baldosas hospitalarias y entre paredes con azulejos blancos propios de un área clínica.

«Cuando piensas que ya lo has visto todo. La Sala de Cuidados Perinatales del Hospital Materno de Camagüey convertida en parqueo», escribió Tan Estrada al publicar la imagen.

El periodista advirtió que «mientras recién nacidos y pacientes vulnerables necesitan un área estéril y protegida, entran motos y vehículos a una sala cerrada, aumentando el riesgo de infecciones».

Captura de X

El hospital afectado es el Hospital Ginecobstétrico Universitario Provincial Ana Betancourt de Mora, el principal centro materno-ginecobstétrico de la provincia, cuyo servicio de Neonatología fue reconocido en su momento como uno de los mejores del país, con más de 160 niños ventilados en un año y una sobrevida del 95,6%.

Una Sala de Cuidados Perinatales atiende a recién nacidos y madres en el período inmediatamente anterior y posterior al parto, y requiere condiciones estrictas de esterilidad por la alta vulnerabilidad inmunológica de sus pacientes.

La reconversión de ese espacio en estacionamiento representa un riesgo directo para las vidas más frágiles del sistema.

La denuncia se produce en medio de una crisis sanitaria aguda en Camagüey. En abril, el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech acumuló nuevas denuncias por sótanos inundados, basura y tuberías oxidadas cerca de áreas quirúrgicas.

En ese mismo período, los casos de hepatitis A en Camagüey encendieron alarmas con entre 30 y 40 positivos diarios, mientras las autoridades negaban la existencia de un brote.

En febrero, el régimen cubano admitió el colapso sanitario nacional cuando el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que el sistema estaba «al borde del colapso».

Ese mismo mes, hospitales en Cuba paralizaron cirugías por el colapso energético, priorizando hemodiálisis y atención a embarazadas.

La lista de espera quirúrgica en Cuba pasó de 86,141 pacientes en febrero de 2024 a aproximadamente 96,400 en 2026, mientras la infraestructura hospitalaria continúa deteriorándose sin que el régimen ofrezca soluciones estructurales.