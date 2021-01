Yuliet Cruz comparte un precioso vídeo junto a su hijo Samuel: "Para no perderme ni un momento"

La actriz cubana Yuliet Cruz siempre que tiene una oportunidad hace público el gran amor y orgullo que siente por sus hijos Samuel y Sebastián, frutos de su matrimonio con el cantante cubano Leoni Torres.

Para la artista cada instante que pasa junto a sus retoños vale oro, por eso lo que le gusta disfrutar al máximo tanto de los grandes como de los pequeños momentos que comparte con ellos.

Así ha quedado reflejado en un precioso vídeo que Yuliet Cruz subió a su cuenta de Instagram en el que se le puede ver jugando en el suelo del salón de su casa en La Habana con el menor de sus hijos, Samuel.

En el material audiovisual, la actriz bromea con el niño escondiéndole algunas de las piezas de sus juguetes, algo que hace arrancar más de una contagiosa carcajada al simpático Samuel.

"Para no perderme ni un momento. Así también hice con Seba y hoy disfruto mucho verlos. Te amo mi bebé hermoso. En estos días subo uno de Sebastián", comentó la actriz junto a su post.

Como cada una de las publicaciones que comparte Yuliet Cruz en sus redes sociales en las que aparece junto a sus hijos, el vídeo ha despertado el lado más tierno de sus seguidores.

De ahí que hayan comenzado a aparecer en el post algunos mensajes cargados de cariño tales como: "Qué bellos por favor", "Esto me encanta", "Lindos, que Dios los bendiga", "Qué belleza de familia, infinitas bendiciones, besitos", "Esa risa de Samuel me da la vida, es una belleza de niño", "Así mismo es Yuliet, disfrútalos mucho mientras puedas", "Ese niño es un encanto, alegra el día a cualquiera", "Qué momentos más bellos, igual que ustedes ese nene enamora" o "Bella familia. Eres una madre muy amorosa y emprendedora. Felicidades y muchas bendiciones", entre otros.

La última vez que los hijos de Yuliet Cruz y Leoni Torres enamoraron a los fans que la pareja posee en las redes sociales fue gracias a unas fotografías que la actriz publicó en su muro de Instagram en las que posaba junto a Samuel y Sebastián.

"Ellos son mi felicidad, mi amor, mi vida. Cuando no tengo fuerzas, ellos me arman, me alientan, me salvan", fueron las palabras que en esta ocasión acompañaron la publicación de la popular y querida artista cubana.

