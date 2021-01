Orlando Fundichely dedica una emotiva felicitación a su mamá en el día que sería su cumpleaños

El actor cubano Orlando Fundichely ha compartido en su cuenta de Instagram unas emotivas palabras dedicada a su madre, la desaparecida primera actriz cubana Doris García, en el que sería el día su cumpleaños.

El artista acompañó sus palabras con una preciosa fotografía en blanco de su progenitora de joven en la que se puede apreciar la belleza natural que poseía la actriz en sus años mozos.

"¡Felicidades mamá! Ya son 24 eneros los de esta celebración extraña en la que tú bebé se despierta a las 12 para ser el primero en besarte", fueron las primeras expresiones que escribió Orlando Fundichely en su publicación dejando claro cuánto echa de menos a su madre y más en esta fecha tan especial.

"Aquellos que me conocen saben cuánto te celebró un día como hoy por ser el de tu nacimiento, pero cuanto más lo hago el resto de los días por el agradecimiento eterno al haber hecho de mi un hombre de bien. Gracias viejita", añadió.

Luego, continuó: "No importa cuántos años más ocurran desde tu partida. No importa cuántas pandemias, ni avatares, ni desilusiones, siempre tienes una solución y haces que el día siguiente sea mágico poniendo a mi lado a quienes me quieren sin escatimar".

Para finalizar su escrito, el actor quiso plasmar nuevamente lo agradecido que estará siempre con su madre por todo lo que le enseñó en la vida. "Gracias eternas y no olvides guardar un sitio a tu lado para cuando me llegue la hora. No podría sentirme más protegido que con ese abrazo que este viejo corazón extraña a más no poder", concluyó.

Para Orlando Fundichely su madre siempre fue su gran guía y en ella encontró la motivación para seguir sus pasos profesionales y convertirse actor. Con apenas 7 meses de edad, Doris García comenzó a introducir a su hijo en el mundo de la interpretación, haciéndole partícipes de pequeños anuncios y campañas publicitarias en la pequeña pantalla de Cuba.

Tras la partida de la progenitora, Orlando Fundichely siempre ha tratado de mantener su memoria y nombre siempre vivo. De hecho, su hija mayor de 21 años nacida de su pasado matrimonio con la actriz y presentadora peruana Karina Rivera, se llama Doris en honor a la actriz. Su otro retoño lleva por nombre Luciana.

