Cubano anticomunista: "Mi mamá me llamó mercenario"

El youtuber cubano Deni, conocido por su blog personal Reflexiones de Deni, compartió hoy con sus seguidores el dolor y la indignación que siente luego de que su propia madre lo llamara mercenario.

Deni comparte con frecuencia reflexiones en contra del comunismo y denuncia sistemáticamente al Gobierno cubano, razón por la cual hasta sus padres, que están en Cuba, han llegado a darle la espalda.

"Es duro cuando las personas que más tú quieres en la vida están en tu contra", lamentó, visiblemente afectado.

Su madre le dijo que desde el día en que recibió un centavo por sus videos en redes sociales criticando el comunismo, "te convertiste en mercenario".

"Cada día le cojo más asco a ese sistema, porque yo no puedo entender que por un pensamiento tuyo tu familia se vire en contra de ti, una madre se vire en contra de un hijo por un sistema"

"¿Dónde está el amor de los padres cubanos? ¿Qué le hicieron a esa generación que son capaces de poner a un sistema por encima de un hijo?", cuestionó.

Deni aseguró que seguirá con más fuerza denunciando un "sistema que divide a la familia".

El video ha recibido cientos de comentarios con historias similares o lamentando la división de las familias cubanas por temas políticos, una situación lamentablemente común.

"Es muy triste que la propia madre ponga un sistema tan malo como este por encima de su propio hijo, eso te da la medida del daño que han hecho estas personas en estos 62 años", comentó la activista y reportera de CiberCuba, Iliana Hernández.

"Décadas de adoctrinamiento dejan sus secuelas, esa generación está programada para pensar así, el síndrome de Estocolmo, nada que hacer, solo las nuevas generaciones romperán con ese círculo vicioso", comentó otro usuario.

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, que hace pocos meses contó que había tenido que bloquear a su mamá de Facebook porque no quería que le siguieran cuestionando sus publicaciones políticas y denuncias, compartió el video de Denis en sus redes sociales.

"Triste historia, me identifico muchísimo. Un claro ejemplo del daño tan grande causado por esa ideología violenta y totalitaria. Las ideas comunistas fracasaron, algún día Cuba también logrará eliminar ese cáncer".

En un video posterior, Deni dijo que "el amor de una madre hacia un hijo tiene que estar por encima de todo".

"Hay madres que sus hijos han cometido delitos y aún así los van a ver a la prisión, porque son sus hijos", resaltó.

"Yo no tengo problemas con que mi mamá sea comunista, pero ¿qué me diga que yo estoy mal y lo que hablo todo el día es basura? ¿Qué me diga mercenario?", lamentó.