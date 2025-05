"No cojan la cara para sentarse": Cubana en EE.UU. estalla por peticiones desde Cuba

Una cubana en Estados Unidos, conocida en redes como Ríete con Ary, ha generado un fuerte revuelo tras publicar un video en TikTok donde denuncia con tono enérgicolo que describe como un patrón creciente de descaro y abuso por parte de personas en la isla que, al enterarse de que planea viajar a Cuba, bombardean con peticiones de todo tipo, desde ropa hasta zapatos de marca.

“Que la necesidad no te haga perder la dignidad y la poca vergüenza que te queda”, sentenció @rieteconary en su desahogo, que en menos de 24 horas desató una auténtica ola de reacciones en redes sociales.

Una historia de abuso de confianza

En su relato, Ary cuenta cómo una antigua conocida —con la que no mantenía contacto desde hacía más de una década— la contactó recientemente por redes sociales para saludarla... y luego pedirle que le llevara una maleta con artículos para su hija, quien estudia en la escuela Lenin.

Al principio, intentó responder con cortesía, pero el tono cambió cuando la interlocutora empezó a asumir que ella traería los artículos sin mayor compromiso. “Por mi vida han pasado 500 vendavales, 400 huracanes y yo no te he visto ni con una sombrilla para cubrirme”, expresó. El punto de quiebre llegó cuando le pidieron unos zapatos talla 11. “¿Qué par de zapatos ni qué compromiso? Si no hemos hablado en años”, dijo con evidente enojo.

Reacciones masivas: "Me pasó lo mismo"

Lo más leído hoy:

El video provocó una avalancha de testimonios. Entre los cientos de comentarios que recibió, muchos coincidieron en señalar una experiencia compartida: antiguos amigos o familiares que solo reaparecen para pedir cosas, con demandas que van desde medicamentos y ropa hasta solicitudes de dinero y viajes pagados.

“Me pidió una recarga y como no pude, me bloqueó”, relató una usuaria. Otra contó que le solicitaron "500 para una deuda". También abundan casos donde el contacto se restablece solo para hacer pedidos materiales. Las frases “ya no me escriben ni por el cumpleaños” o “nos tratan como cajeros automáticos” se repitieron entre los comentarios.

Un debate que se repite

Este tipo de quejas se ha repetido con frecuencia en redes sociales. Hace meses, Ary protagonizó otro video donde rompió en llanto al hablar de la crisis en la isla y la impotencia de quienes están fuera para ayudar a sus seres queridos, afectados por los apagones y la escasez de alimentos. En aquella ocasión expresó su frustración por la situación límite que viven muchos en Cuba.

El malestar por las exigencias desproporcionadas también ha sido tema de otros videos virales. Una joven en EE.UU. se quejaba de que “nunca nada les parece suficiente” a sus familiares. Otra denunció sentirse convertida en un “cajero automático”. Desde España, una creadora satirizó cómo debe viajar “con 12 maletas” por las solicitudes desmedidas.

“Mi dinero, mi esfuerzo”

En su video más reciente, Ary remarca que no se trata de egoísmo, sino de establecer límites: “Es mi bobería, con esa bobería puedo ayudar a quien de verdad me importa”. Según su relato, muchas veces quienes más exigen fueron también quienes menos estuvieron presentes en sus momentos difíciles. Y en esa catarsis encontró la voz de muchos, que hoy sienten que sus esfuerzos desde el extranjero han sido desvirtuados, reducidos a un deber automático que ya no están dispuestos a asumir sin reciprocidad.

El impacto de su mensaje no solo generó empatía, sino que inspiró a otros a hablar y compartir sus propias decisiones de poner freno a una dinámica que consideran injusta. Algunos incluso declararon que, tras ver el video, optaron por no anunciar sus viajes o por dejar de llevar regalos que no son valorados.

Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre cubanos emigrados y sus familiares en Cuba