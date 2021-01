Viral: Joven colombiano conmueve con su versión de "Cómo te pago", de Lenier Mesa

El joven colombiano Alex Quintero, conocido por su nombre artístico Alex Quin, conmovió en redes sociales con su emotiva versión del tema Cómo te pago, del cantante cubano Lenier Mesa.

Como si la canción no pudiera ser más emotiva la canción, dedicada a las madres y que goza de gran popularidad entre cubanos dentro y fuera de la isla, tomó un color especial en la voz de Alex, que eligió una versión bañada que le permitió recorrer su registro vocal.

El cover de Alex Quin ha tenido gran aceptación no solo entre sus seguidores, sino entre cubanos que no lo conocían.

"Soy cubano y la canción la canta un cubano, pero mi respeto Alex mi bro, me quedo con la dos versiones", "Que voz tan especial, un dúo con Lenier urgente", "Bro, escucharla de tu voz me erizó, hasta las lágrimas se me salieron", son algunos de los comentarios.

