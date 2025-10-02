Vídeos relacionados:

El exponente de música urbana Anuel AA enfrenta una demanda legal en Florida por una supuesta agresión ocurrida el pasado 25 de abril en el parque acuático Volcano Bay, parte del complejo Universal Orlando Resort.

Según la querella presentada en una corte estatal, el demandante, identificado como Fernando Dávila, acusa al artista —cuyo nombre de pila es Emmanuel Gazmey Santiago— y a otras cinco personas no identificadas de haberlo atacado violentamente mientras se encontraba en el lugar junto a su madre y su hijo menor.

El documento legal, presentado por el abogado Michael Singh, sostiene que Dávila fue golpeado repetidamente en la cabeza y el cuerpo sin provocación alguna, lo que le causó lesiones físicas, ansiedad, trastornos emocionales, e incapacidad para cumplir con sus responsabilidades laborales. La presunta agresión, además, habría sido presenciada por su madre y su hijo, lo que, según alega, generó un trauma emocional severo en su familia.

La demanda también incluye al parque Universal Orlando Resort, al que responsabiliza por negligencia en sus protocolos de seguridad. De acuerdo con el texto legal, el área donde ocurrió el incidente es conocida por altercados previos, y la empresa habría fallado en implementar medidas efectivas de control y vigilancia para evitar situaciones violentas.

Dávila solicita una compensación de 50,000 dólares por daños físicos, emocionales y económicos, además de exigir un juicio con jurado. Entre los daños reclamados figuran gastos médicos, pérdida de ingresos, sufrimiento emocional, hospitalización y agravamiento de condiciones médicas preexistentes.

Hasta el momento, ni Anuel AA ni sus representantes legales han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

