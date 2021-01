Coordinadora de respuesta al coronavirus en EE.UU: "Trump presentó gráficos que nunca hice"

La Dra. Deborah Birx, coordinadora del equipo de respuesta al coronavirus en el gobierno de Donald Trump, ha revelado que el expresidente presentó gráficos sobre la pandemia que ella nunca hizo, y afirmó que alguien dentro o fuera de la administración estaba recreando un grupo de datos para mostrárselo al expresidente.

En entrevista con la cadena CBS, Birx dijo que "siempre" consideró renunciar, en especial luego de que sus colegas comenzaran a verla de manera diferente tras convertirse en una de las caras visibles de la respuesta al coronavirus bajo el mandato de Trump.

"¿Por qué querrías pasar por eso todos los días? Colegas míos que conozco durante décadas, décadas, en esa experiencia, porque estaba en la Casa Blanca, decidieron que me había convertido en esta persona política, a pesar de que me conocen desde siempre", dijo.

"Tenía que preguntarme todas las mañanas: ¿hay algo que creo que puedo hacer que sea útil para responder a esta pandemia? Y es algo que me preguntaba también todas las noches", añadió.

Birx también confirmó que había negacionistas en la Casa Blanca. "Hubo personas que definitivamente creyeron que esto era un engaño", declaró a Margaret Brennan para el programa Face the Nation.

Cuando Brennan le preguntó sobre la causas de esa actitud negacionista, Birx explicó que algunas personas no entendían cómo una enfermedad altamente infecciosa afectaba a las personas de manera diferente.

"Creo que la información era confusa al principio", dijo. "Creo que debido a que no hablamos sobre el espectro de la enfermedad, todos interpretaron lo que sabían. Vieron que había gente que contraía COVID y estaba bien. Y luego nos hicieron hablar sobre lo grave que es la enfermedad y cómo podría causar estas increíbles muertes de nuestro público estadounidense".

"No he dormido en once meses, porque esos eran los números. Ese es el padre de alguien. Ese es el abuelo de alguien. Mi bisabuela se perdió en la gripe pandémica. Sé lo que se siente con solo escuchar a mi abuela. Que otros sintieran el mismo nivel de dolor y pérdida cuando era prevenible o podía prevenirse era realmente insoportable", reveló.

Birx, que fue criticada por viajar y celebrar Acción de Gracias con su familia cuando los casos de COVID-19 se dispararon, estaba en la sala de reuniones de la Casa Blanca en abril de 2020 cuando Trump sugirió que inyectarse lejía u otros desinfectantes, así como la luz, podría matar el virus.

Dice que se sintió incómoda cuando el presidente se volvió hacia ella y le preguntó si alguna vez había oído hablar de que el calor mata el virus en humanos.

Las revelaciones de Deborah Birx tienen lugar poco después de que el Dr. Anthony Fauci, otro de los otros principales expertos en salud pública del gobierno, dijera que se siente libre ahora de hablar honestamente sobre el coronavirus, luego de que Trump abandonara el gobierno.

A lo largo del 2020, la actitud polémica y contradictoria de Donald Trump hacia la lucha contra la enfermedad generó consternación entre los funcionarios de salud pública norteamericanos.

En diciembre pasado, Deborah Birx dijo en una entrevista que planea jubilarse, pero no dio un plazo para su salida. En ese momento confesó que antes de retirarse quiere ayudar al equipo del presidente Joe Biden en su respuesta al coronavirus.

Desde que comenzó la pandemia, aproximadamente 25 millones de personas han sido infectadas en Estados Unidos y más de 419.000 han muerto, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.