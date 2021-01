La Unión Europea ya no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El líder opositor, Juan Guaidó, ya no está considerado por la Unión Europea (UE) presidente interino de Venezuela, aunque es considerado por el bloque un “interlocutor privilegiado” en la posible salida a la crisis de ese país.

La Unión Europea reiteró este lunes en un comunicado que la “única salida” a la crisis en la nación sudamericana pasa por retomar negociaciones políticas y establecer un proceso de transición que conduzca a elecciones creíbles.

Aunque sostienen que el opositor Juan Guaidó es un "interlocutor privilegiado" para ese proceso, los 27 estados de la UE ratificaron lo que ya habían dicho a comienzos de enero, cuando declararon que no pueden reconocer legalmente a Guaidó porque perdió su puesto como jefe del Parlamento después de las elecciones legislativas de Venezuela en diciembre. Elecciones, no obstante, que no han sido reconocidas por el bloque europeo.

Los 27 miembros de la UE dijeron en una declaración conjunta difundida este lunes que Guaidó es parte de la oposición democrática, a pesar de una resolución del Parlamento Europeo la semana pasada que pedía que los gobiernos del bloque mantuvieran el estatus de Guaidó como jefe de estado.

"La UE repite sus llamados en pro de la libertad y la seguridad de todos los opositores políticos, en particular los representantes de los partidos de oposición electos a la Asamblea Nacional de 2015, y especialmente a Juan Guaidó", dice el comunicado de este 25 de enero, tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

"La UE los considera actores importantes e interlocutores privilegiados", añade el documento, que llama a la oposición a unirse contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre las elecciones legislativas de diciembre, los 27 lamentaron la "oportunidad perdida" para la democracia en el país, al no cumplir con los estándares mínimos e insisten en no reconocer el proceso ni la Asamblea Nacional constituida este mes.

Denunciaron, igualmente, que las acciones de "las autoridades del presidente Nicolás Maduro" han reducido significativamente el espacio democrático en el país y han impedido una solución a la profunda crisis que vive Venezuela.

Ante el deterioro de la situación humanitaria en el país, el bloque europeo subrayó que se deben respetar los Derechos Humanos, ya que no habrá una salida a la crisis si los ciudadanos “son detenidos y perseguidos por ejercer sus derechos y libertades fundamentales”.

Teniendo esto en cuenta, la UE avisa de que se necesitan “compromisos difíciles” en la oposición para lograr que la transición llegue a buen puerto.

“Ante esta desafiante coyuntura, todos los líderes venezolanos tienen que priorizar los intereses de la población venezolana”, indica el documento, que apunta a que la diplomacia europea está preparada para apoyar este proceso, incluyendo la opción de enviar misiones electorales.

En esa línea, la diplomacia europea aseguró estar lista para adoptar medidas restrictivas contra quienes vayan contra la democracia, el Estado de Derecho o sean responsables de serias violaciones de Derechos Humanos.

Guaidó todavía es visto por Estados Unidos y Gran Bretaña como el líder legítimo de Venezuela luego de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018.

El nuevo gobierno de Estados Unidos continuará reconociendo a Guaidó como dirigente legítimo de la nación sudamericana, dijo el martes Anthony Blinken, el candidato del presidente Joe Biden a secretario de Estado.

Tras la disputada reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018, Guaidó, como jefe del parlamento, se autodenominó presidente interino.

El estatus de presidente interino le da a Guaidó acceso a fondos confiscados a Maduro por los gobiernos occidentales, además de permitirle acceso a altos funcionarios y apoyar su movimiento prodemocrático a nivel nacional e internacional.