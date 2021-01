Haila afectada por el fallecimiento de su madrina: La vida pasa tan rápido y la gente que queremos se va

La cantante cubana Haila María Mompié se mostró este lunes muy afectada por la muerte de su madrina en la religión yoruba, Deisy, a quien dedicó un emotivo mensaje en Facebook.

"La vida pasa tan rápido y la gente que queremos se va, te fuiste y no pude hacer nada", expresó la artista en su perfil de la red social.

"Sólo me queda rezar por ti, rezar por mí también, para poder soportar tu ausencia. Sólo deseo que estés bien, siempre estarás en mis recuerdos y en mi corazón como la personas que con su existencia alegró mi vida. Descansa en paz querida y amada madrina Deisy, te amaré por siempre", afirmó.

Haila publicó una imagen junto al post donde porta atributos de su religión. En agosto del pasado año la cantante celebró 21 años de haber coronado Oshun, una de las principales deidades de la religión yoruba, y que en la santería cubana se sincretiza con la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.

"Graciassssss por estos 21 años que me has regalado, madre, contigo todo sin ti NADA!!!!!!!! Gracias a mis madrinas Deisy y Xiomara por su amor incondicional. Gracias a todos los religiosos que me han guiado en este camino, gracias infinitaaaaas (...) a todos mis ahijados, donde quiera que estén los bendigo", escribió en Instagram la cantante con motivo de su celebración.

Cinco meses después de su cumpleaños de santo, fallece su madrina y el emotivo post ha sido comentado por decenas de amigos que conocían a la mujer, a quien consideraban "un ser especial".

"Mi hermana todos los que la queremos vamos a sentir su ausencia. Nuestra madrina era especial, hasta enferma nos bendecía. Dios la tenga en su santa gloria que ella desde el cielo nos cuidará y nos guiará como hizo en vida", comentó una internauta.

Otra forera dijo "Duele mucho la ausencia física de las personas que amamos, pero hay que ser fuerte siempre, nos quedan otras. Ánimo y bendiciones".

"Su espíritu siempre te cuidará. Que Obatalá la lleve al descanso eterno", comentó otro.

