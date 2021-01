Madre de una de las niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón en La Habana: Me he refugiado en mi dolor

Gloria de las Mercedes García Noyola, madre de Rocío, la niña que falleció junto a otras dos menores por el derrumbe de un balcón en la Habana Vieja, concedió una entrevista a Diario de Cuba en la que compartió sus sentimientos tras un año del trágico suceso.

"Nadie sabe cuánto me cuesta hablar sobre todo lo sucedido. Era mi única hija y este dolor tan hondo que estoy sintiendo nada lo podrá aliviar. Quizás otras madres puedan decir o explicar más, porque lo que yo hice fue refugiarme en mi casa y en mi dolor", confesó García Noyola.

El 27 de enero del 2020 se desplomó un balcón de un inmueble situado en la esquina de Revillagigedo y Vives y perdieron la vida tres niñas que regresaban de la escuela en el momento del derrumbe: Rocío García Nápoles, de 11 años, María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés Rodríguez, de 12.

Vecinos del parque de Jesús María, aledaño a la edificación colapsada, dijeron entonces a CiberCuba que la causa probable del siniestro estaba relacionada con las obras de demolición del inmueble, cuyos operarios habrían comenzado sin señalizar ni acordonar la zona.

El desplome del balcón frontal que acabó con la vida de las niñas conmocionó a los vecinos y a todos los que conocieron una noticia que corrió como la pólvora en las redes. Varias fueron las críticas que los usuarios hicieron a las autoridades que no habían actuado con la celeridad y cuidado que exigía el mal estado de la edificación.

"Era la mejor alumna a nivel de escuela. Eso es lo que puedo decir de mi hija; una niña integrada, una niña educada. Una niña para la cual viví y Dios me la quitó, porque ni siquiera me alivia culpar a nadie", dijo Gloria agradeciendo el apoyo "de muchas personas que se han acercado con buenos sentimientos y sin otro interés que respetar nuestro dolor".

Al preguntar a la madre de Rocío si había recibido algún tipo de indemnización, respondió que "preocupación sí hubo, pero indemnización, ninguna".

"Hasta ahora, lo único que se ha hecho por mi hija fue pagar la cremación. Aunque es justo decir que funcionarios del Gobierno me han ofrecido las respuestas que he pedido. Lógicamente, si una no se acerca, no te dan las respuestas. Tienes que estar interesada para que te puedan responder. Al menos yo no tengo quejas, hasta el momento, y lo que estoy esperando es que Dios ponga su mano", contó Gloria de las Mercedes al periodista, insistiendo en que "nada de lo que se haga, nada de lo que digan, y nada de lo que han hecho me devolverá a mi hija".

García Noyola vive prácticamente recluida desde entonces, con salidas esporádicas a la iglesia "para las misas a mi hija". según dice, su fe le ha permitido sobrellevar el luto y el dolor que implica buscar justicia para un hecho como este.

"Cuando he necesitado del Gobierno, he tocado su puerta y me ha recibido. Cuando he necesitado del vecino he tocado su puerta y me ha recibido. He estado rodeada de muchas amistades, quienes han sido las que más me han acompañado en este gran dolor. No me presto para nada. No me aprovecho de mi dolor para nada, ni por ninguna causa", sostuvo la madre.

Tras décadas sin mantenimiento ni reparaciones, y sufriendo adulteraciones en sus estructuras para albergar a miles de personas que no encuentran solución a sus problemas de vivienda, los derrumbes de inmuebles son uno de los sucesos más temidos por los vecinos de los barrios más antiguos de la capital que no forman parte del circuito turístico.