Limay Blanco enseña su casa en Cuba para callar a los que le critican por ayudar a la gente

Incontables han sido las ocasiones en las que el humorista cubano Limay Blanco ha sido objeto de duras críticas a través de las redes sociales debido a las diversas ayudas que desempeña en la isla a familias y personas desfavorecidas.

Cansado de que le acusen y de que muchos pongan en duda la veracidad de sus intenciones, el comediante ha compartido un vídeo en su canal de YouTube en el que aclara algunas de las dudas que a veces se cuestionan sus detractores, entre ellas, el destino y uso del dinero que recibe para llevar a cabo las donaciones.

Para callar las bocas de los que le critican, Muñi Muñi, como también se le conoce al artista, ha hecho un audiovisual en el que da un tour por la residencia que posee en La Habana y la cual goza de algunas comodidades como piscina o amplias instalaciones. ¿El objetivo? mostrar a todos que los bienes materiales que posee han sido adquiridos gracias al duro fruto de su trabajo como comediante y no de las ayudas que recibe para el beneficio de terceros.

"Yo sé que al final lo van a decir, cuando pasen los años dirán: 'mira la casa que tiene él, claro pidiendo dinero para las ayudas'", comentó primeramente Limay Blanco.

A continuación, el artista hizo alusión al auto que tiene en Cuba, el cual muchas veces ha sido catalogado como un lujo dentro de la isla: "El Audi, que está roto, lo tengo desde cuando hacía pujos. Yo no entiendo, cuando hacía cuentos me criticaban y ahora que estoy ayudando también me critican. Al final te van a criticar, por eso es siempre es bueno aclarar", dijo.

El humorista añadió que como ahora no está trabajando ha decidido dedicarse a hacer algo productivo y que es tender su mano solidaria a aquellos que lo necesitan. Para él es una tarea que le ha encomendado Dios y la cual desempeña con todo el cariño del mundo.

"Me nace del corazón, creo que Dios me puso esto y lo hago con mucho cariño. Además, estoy haciendo algo, ahora mismo no estoy trabajando. Yo no quiero enriquecerme con esto, lo que estoy es poniendo mi cara porque lo que quiero es ayudar", apuntó.

Limay Blanco comentó también los planes que tiene para el futuro para poder seguir contribuyendo con los más necesitados pero esta vez prescindiendo de las donaciones ajenas. El comediante confesó que quiere construir un cabaret con el objetivo de recaudar dinero para continuar con su labor benéfica.

"Cuando tenga no voy a pedir dinero. Voy a hacer un cabaret aquí y lo que se recaude va a ser para trabajar. Gracias a Dios yo tengo más de lo que pensé tener, tengo mi casa y aquí van a verla. Te aseguro que de aquí a 10 años van a venir y van a ver lo mismo", "Yo no tengo dinero, pero estoy utilizando muchas horas de mi vida en estos proyectos", recalcó.

En los últimos tiempos, Muñi Muñi ha estado participando, por su propia voluntad, en varias causas de apoyo a familias cubanas y ha compartido cada una de estas acciones en su cuenta de Instagram.

El último caso en el que estuvo involucrado el humorista fue en pedir ayuda públicamente para una niña que podría perder su único ojo sano, después de que se le extirpara el otro debido a un cáncer ocular.

Hace unos días también tendió una mano a una madre que pedía desesperadamente un medicamento para curar el dedo enfermo de su hija y que debido a la escasez que se vive en Cuba le era imposible conseguirlo.

Como si fuese poco, el comediante también ha echado a andar la construcción de un vivienda para una familia de isla que vive en precarias condiciones y que gracias a las ayudas que ha ido recolectado ha podido adelantar el techo del que será el nuevo hogar de los afectados. Esta y muchas otras, han sido las obras de caridad en las que ha estado inmerso Limay Blanco en los últimos tiempos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.