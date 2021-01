El divertido encuentro entre Limay Blanco y Marlon "El Guapo Natural" en una calle de La Habana

Una de los tantos rincones de La Habana se ha convertido testigo de un divertido encuentro entre dos populares cubanos: Marlon "El Guapo Natural de Pueblo Nuevo" y el humorista Limay Blanco.

El joven, quien se ha convertido en todo un personaje de las redes sociales por sus publicaciones y su frase "Esto es fuego con tó el mundo", pasó casualmente por la calle en la que se encontraba el comediante.

Al verle, Muñi Muñi no dejó pasar por alto el encuentro y lo inmortalizó a través de dos vídeos que compartió posteriormente con todos sus seguidores de Instagram.

"Loco estaba por cogerlo para chocarle la cara por descarado, con los ojos grandes esos", bromeó primeramente Limay Blanco para introducir a Marlon a su audiovisual.

"Qué bola, cualquiera me sirve", comentó el joven a continuación, seguido de "Aquí que me encontré con mi consorte Limay Blanco, de Los cuentos de Pepito".

Como no podía ser de otra manera, ambos arrancaron una sonrisa a todos los que estaban a su alrededor siendo testigos del divertido momentos.

Los admiradores de Limay Blanco fueron otros también que agradecieron y pasaron un buen rato con el simpático encuentro entre él y Marlon "El Guapo Natural de Pueblo Nuevo".

Comentarios tales como: "Jaja qué clase de tipo", "Eres un campeón, que Dios te bendiga", "Se botaron jaja", "Candela, se calentó La Habana", "Jajaja estás pasado, bendiciones", "Cualquiera me sirve jajaja, me encantan", "Morí, niña recoge la barriga esa jajaja, me meo, definitivamente cuando vaya a Cuba vas contratado por gracioso si el COVID-19 nos deja" o "Gracias por alegrarnos el día", son algunos de los comentarios que le han dejado los fanáticos de Muñi Muñi en el post.

Luego de su publicación junto a Marlon, el humorista subió otros vídeo a Instagram también haciendo de las suyas, pero esta vez bromeando con otro muchacho al que jocosamente llamó "feo".

