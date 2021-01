Humberto López y Alexis Triana aseguran en el NTV que Alpidio Alonso fue a saludar a los manifestantes

El comentarista de la Televisión Cubana Humberto López y el funcionario del Ministerio de Cultura (Mincult) Alexis Triana, aseguraron que el ministro Alpidio Alonso no agredió, sino que fue a saludar a los jóvenes artistas que el miércoles se manifestaron frente a la dependencia estatal.

"Una cosa es que yo te quite un celular y tú me acuses de que estoy haciendo algo indebido, pero eso sigue ocultando lo indebido que es que cuando yo vengo a darte la mano tú lo que hagas es el mismo guión de un show", dijo Triana frente a las cámaras del oficialista Noticiero Nacional.

Como es habitual en la isla, los medios oficiales intentaron ocultar el manotazo que propinó el ministro de Cultura a un periodista independiente que lo filmaba con su celular. El hecho quedó recogido por decenas de otros celulares que también grababan lo que sucedía frente a la sede del Mincult y ha trascendido a la prensa internacional que no tardó en publicar la insólita noticia.

Humberto López y Alexis Triana, insistieron en que los jóvenes enfocaban sus celulares para trasmitir a medios financiados por una potencia extranjera. "Provocación contrarrevolucionaria", dijeron, para justificar la violencia del titular de Cultura.

"Se habla de la violencia y no de la respuesta a un asedio, te están asediando una dependencia estatal, te están asediando con esos celulares pagados, estás asistiendo a una provocación que está escalada (...) y cuando llega esta circunstancia de pronto el acusado eres tú", repitió Triana.

El Noticiero cubano puso imágenes del hecho en cámara lenta donde no se ve la culminación de la acción de Alonso, golpeando al periodista. Tampoco pusieron imágenes de la violencia que se desató después contra los jóvenes, quienes fueron brutalmente reprimidos por miembros de la Seguridad del Estado.

El pueblo cubano no supo de la golpiza que sufrió una veintena de artistas y periodistas en el lugar, porque además el gobierno cortó de inmediato la internet en toda la isla para que las noticias no se divulgaran. Las imágenes no aparecieron en el espacio de la televisión nacional que conduce López.

Este joven comentarista cubano, que ha demostrado tener la habilidad de mentir deliberadamente sobre hechos demasiado evidentes, aseguró, por ejemplo, que el ministro había convocado a los jóvenes a una reunión, pero no mencionó que los invitados a ese diálogo, como el dramaturgo Yunior García, no pudieron llegar al ministerio porque la policía no los dejó atravesar la calle.

También afirma que los jóvenes violaron normas éticas sobre la privacidad de las personas al poner en altavoz una llamada con el viceministro Fernando Rojas, pero no publicó que la Seguridad del Estado ha publicado en Televisión, sin consentimiento, testimonios de personas interrogadas cuyo testimonio también ha sido manipulado por el poder.

También publicaron al rapero Maykel Osorbo, quien estaba frente al ministerio el miércoles, y afirman que este dijo que habían pistolas en el Mincult, cuando lo que se le escucha decir es que los policías los tenían cercados, con pistolas y dispuestos a dar golpe a los manifestantes.