Falleció en La Habana el pianista, compositor y directivo de instituciones de la música cubana Orlando Vistel

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El pianista, compositor y gestor cultural Orlando Vistel Columbié murió este domingo en La Habana a los 72 años, según anunció el Instituto Cubano de la Música (ICM) en una nota oficial difundida en sus redes sociales.

Nacido en Santiago de Cuba en una familia de larga tradición musical, Vistel Columbié fue una de las figuras más influyentes de la institucionalidad musical cubana durante las últimas décadas, tanto por su obra artística como por su papel al frente de organismos culturales del Estado.

Captura de FB/Instituto Cubano de la Música

Su formación comenzó en el Conservatorio Esteban Salas de Santiago de Cuba, fundado en 1959 en homenaje al compositor Esteban Salas y Castro, considerado uno de los primeros compositores cubanos. Posteriormente completó sus estudios en la Escuela Nacional de Música y en el Instituto Superior de Arte, donde obtuvo la Licenciatura en Composición bajo la tutoría del compositor Carlos Fariñas, señala la nota.

El ICM destacó que «su versatilidad artística fue el fruto de la combinación del talento heredado y la sólida formación académica». A lo largo de su carrera integró la Orquesta Típica Alborada, el Grupo Estudio 2, el Grupo Cinquillo Cubano y el Conjunto Saratoga. En 1994 fundó su propia agrupación, Calor Cubano, con la que interpretó obras de su autoría y versiones del repertorio tradicional de la nación.

En paralelo con su carrera artística, desarrolló una extensa labor docente. Impartió clases en la Escuela de Instructores de Artes de El Caney de las Mercedes, en Santiago de Cuba; en el Conservatorio de Manzanillo, del que fue director; y en la Escuela Nacional de Música y el Instituto Superior de Arte, apunta el comunicado.

Fue fundador del ICM, entidad oficial dependiente del Ministerio de Cultura encargada de la política musical del país, de la que ejerció como vicepresidente y posteriormente como presidente. La nota oficial señaló que desde esos cargos realizó «contribuciones decisivas al desarrollo de la institucionalidad musical nacional». También fue miembro de la UNEAC y presidente de su Asociación de Músicos, cargo que ejercía activamente hasta enero de este año, cuando participó como jurado en los Premios de Composición Harold Gramatges.

Sin embargo, su gestión al frente del ICM no estuvo exenta de polémicas. En 2012 encabezó campañas contra el reguetón y géneros calificados como «pseudoartísticos», llegando a declarar que «ni la vulgaridad ni la mediocridad podrán mellar la riqueza de la música cubana». En diciembre de 2016, el Ministerio de Cultura impidió la presentación del colectivo Interactivo en el Festival de Jazz de Nueva Orleans, decisión vinculada a su figura al frente del ICM.

La cantante cubana Yanela Brooks lo acusó públicamente de haber boicoteado su carrera. En una entrevista publicada en febrero de 2024, Brooks afirmó que «mi carrera y difusión artística se vieron gravemente boicoteadas por Orlando Vistel Columbié, quien siempre intentó relegar a la nada mi carrera», bloqueando giras internacionales, presentaciones en televisión y difusión pública.

Militante del Partido Comunista de Cuba, la nota del ICM describió su labor como «un ejemplo de irrenunciable vocación de servicio a la Cultura y la Revolución cubanas». En reconocimiento a su trayectoria, le fue conferida la Orden Juan Marinello.

Su fallecimiento se suma a una racha de pérdidas para la música cubana en los últimos meses: en marzo murió Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada; en febrero falleció Amado Dedeu, fundador de Clave y Guaguancó y ganador del Grammy Latino; y en enero el Instituto Cubano de la Música se pronunció por la muerte del cantante Alfredo Rodríguez.

Figuras del mundo de la música y el espectáculo como: Waldo Mendoza, Orlando Valle (Maraca), Aymee Nuviola, Carlos Ele Alfonso y Reynier Mariño expresaron en comentarios a la nota del ICM su sentir por el fallecimiento.

Por decisión familiar, el velatorio de Orlando Vistel Columbié se realizará en ceremonia privada, según informó el propio ICM, que en nombre del Ministerio de Cultura extendió «las más sentidas condolencias» a sus familiares y amigos.