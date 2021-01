Anamely Ramos dedica flores a José Martí: "Para reconectarme espiritualmente con los amigos"

La curadora y profesora de arte Anamely Ramos González, miembro del Movimiento San Isidro, ofrendó este jueves 28 de enero un ramo de flores al apóstol José Martí en una estatua del héroe ubicada en el complejo cultural homónimo en el centro de Ciudad de México.

Anamely, quien se encuentra actualmente cursando estudios de Doctorado en la Universidad Iberoamericana de México, estuvo acompañada del periodista cubano José Raúl Gallego.

“Hoy temprano fui a poner flores a Martí, se me metió en la cabeza que eso me ayudaría a sanar la tristeza e indignación de ayer, y a reconectarme espiritualmente con los amigos. Gracias a José Raúl Gallego que me acompañó. ¡Seguimos!”, publicó en su página personal de Facebook Anamely.

“Todavía triste por lo que sucedió ayer, pero con mucho orgullo por todas las personas que salieron, quiero leer este fragmento de la carta de Martí a Rafael Serra, que demuestra que la amistad y el amor pueden salvar y hoy son nuestras principales armas para salvar y seguir luchando en contra del gobierno, y para mantenernos unidos”, dijo.

“Serra queridísimo –dice la carta–, por donde quiera que yo ande hablo de usted, hablo con usted, espero que usted, corazón contra toda maldad, flor de toda ternura y hermano mío. Esté yo aquí o allá, haga como si lo estuviese yo siempre viendo, no se canse de defender ni amar, no se canse de amar”.

Rafael Serra fue un periodista cubano, maestro y tabaquero negro que fundó “La Liga”, una sociedad patriótica y de instrucción neoyorquina con la que colaboró Martí. El Maestro solía llamarlo Serra queridísimo, y a él escribe algunas de las cartas más poéticas que salieron de su pluma.

Estatua de José Martí en la Ciudad de México.

Acerca de los ocurrido este 27 de enero en el Ministerio de Cultura, en La Habana, ha dicho recientemente: “Esos jóvenes que estaban en el MINCULT estaban protestando legítimamente por una situación que ya es insostenible. Ellos no generaron esa situación, la generó el Estado cubano con sus campañas de difamación, con sus detenciones constantes, la vigilancia y la represión”.

En horas del mediodía de 27 de enero, agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a los manifestantes que se congregaron a las afueras del Ministerio de Cultura con el fin dialogar con las autoridades culturales. Fueron conducidos a una guagua contra su voluntad y trasladados a oficinas de la Policía.

Según Anamely, la ciudadanía en Cuba ha adquirido una nueva conciencia y comienza a exigir sus derechos. “Tienen que dejar que la gente proteste pacíficamente porque el país está en bancarrota y la situación es insostenible”, sostuvo.

Ramos González ha sido detenida arbitrariamente varias veces por decir lo que piensa; además le han cortado las comunicaciones y ha estado sitiada en su domicilio de La Habana por su activismo político junto a los demás miembros del Movimiento San Isidro.