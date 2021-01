Chocolate MC estalla en las redes: "El Chulo me copia a mi, él no es la inspiración de la juventud cubana, soy yo"

La polémica entre los reguetoneros cubanos Chocolate MC y El Chulo, parece nunca llegar a su fin. Aunque hace poco tiempo presumían de su gran hermandad en las redes sociales y compartían algún que otro proyecto profesional juntos, la verdad es que ninguno de los dos cantantes urbanos tiene intención de sacar la bandera blanca de la paz.

Así lo ha dejado más que claro El Rey del Reparto con una publicación que hizo recientemente en sus redes sociales. Y es que las desavenencias entre ambos no solamente ha abierto una brecha en su amistad, sino que también ha dado paso a especulaciones por parte de los internautas en los que tachan a Chocolate MC de envidiar los éxitos que últimamente ha cosechado El Chulo en su carrera.

Después de que un seguidor le dijese a El Rey el Reparto que acabes de sacar su álbum ya que El Chulo le tenía "mal", el cantante urbano no se quedó de brazos cruzados y lanzó una contundente respuesta repleta de acusaciones hacia su rival con la intención de zanjar de una vez dichos comentarios.

"¿A quién tiene mal El Chulo, a ver? Que yo sepa, El Chulo ni me tiene diciendo 'Po po po', al contrario, yo lo tengo a él diciéndolo. Él no me tiene a mi copiando, él me copia a mi. Él no es la inspiración de la juventud cubana, soy yo. Él nunca ha salido en su vida en El Gordo y La Flaca, yo voy por segunda vez", dijo.

Seguidamente, escribió: "Él no tiene premios, yo sí. Él compra views, yo no. Él compra seguidores, yo no. Él se compró los discos de oro, yo no. Él no llega a 10 millones en un tema, yo voy para 20. Él está pegado ahora, yo llevo 12 años pegado, incluso, lo pegué a él. Él no escribe sus canciones, yo sí las mías. Yo rapeo más que él, canto más que él, soy mejor que él en todo. Su carrera es una farsa y yo soy real ¿Me avisas si sigo?".

Como si fuese poco, Chocolate MC añadió: "La ropa, las prendas y los carros no viene con talento incluid. A parte, yo también tengo ropa, prendas y carro".

Instagram / Chocolate MC

Aunque las causas del inicio de sus desavenencias nunca estuvieron claras, Chocolate MC y El Chulo rompieron lazos de amistad a principios del pasado año 2020.

El último sencillo en el que trabajaron juntos se llamó La culpa y fue estrenado en el canal oficial de YouTube de El Chulo. Ambos saborearon el éxito en esta producción musical, pues además de la popularidad que gozó el tema en su momento, a día de hoy el vídeo musical acumula más de 1 millón de reproducciones.

En cuanto al rumbo que han tomado sus carreras, El Rey del Reparto está pendiente desde hace unos meses de lanzar su álbum La República Repartera, algo que tiene impaciente a sus fanáticos; mientras que El Chulo, por su parte, presentó el pasado año su primer álbum El Presidente y se ha logrado codear con varias estrellas latinas urbanas como Anuel AA, Nicky Jam, Jhay Cortez y Kendo Kaponi.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.