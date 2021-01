Autoridades cubanas acusan de “desacato” a una joven madre y activista de UNPACU por intentar comprar comida

La policía cubana acusó de “desacato” a una joven madre santiaguera y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Cuba Decide, Sulaine Videaux, tras haber intentado comprar comida en un establecimiento estatal, informó Cubanet.

Según la también activista de la UNPACU, Nelva Ortega, dijo a este medio, Videaux, residente en el reparto santiaguero de Vista Hermosa y madre de dos niños pequeños (uno de 4 años y un recién nacido), fue detenida el 28 de enero cuando intentaba “comprar un módulo de productos lácteos en los llamados mercados ideales a través de la libreta de racionamiento”.

“Al llegar su turno, la dependienta le dijo que ella no podía comprar porque ya lo había hecho, y Sulaine demostró que con esa libreta no. La dependienta, a pesar de que estaba viendo que ciertamente con esa libreta no había comprado se negó” agregó Ortega.

Sulaine Videaux se retiró del lugar y al salir fue interceptada por los policías que vigilaban la cola de acceso al comercio, quienes le pidieron el carnet de identidad.

La madre les preguntó que para qué querían su identificación cuando solo planeaba darle de comer a sus hijos, lo que provocó que los gendarmes la agredieran y la transportaran a la estación de policías más cercana, de acuerdo al relato de Nelva Ortega.

El incidente bastó para que las autoridades santiagueras lo consideraran como un acto de “desacato”.

Ya han transcurrido más de 24 horas desde que Videaux no está con sus hijos, pues actualmente se encuentra en la estación de policías de Santiago de Cuba conocida como El Palacete, donde fue acusada del delito antes mencionado.

Según las declaraciones de su colega activista, “desde ayer el bebé más pequeño no ha parado de llorar, acostumbrado a su leche materna no hay poder humano que logre tranquilizarlo”.

“El otro pequeño tampoco ha estado bien. Desde ayer está enfermito producto a unas lesiones que tiene en la piel, y la ausencia de su madre empeora la situación” añadió Ortega.

Sulaine Videaux ha denunciado frecuentemente en redes sociales lo difícil que como madre resulta poder llevarle un plato de comida a sus hijos en la Cuba actual, donde la escasez y la miseria se han generalizado debido a la profunda crisis económica.

Antes de ser arrestada, la madre había esperado por una larga cola para comprar alimentos:

“Es increíble que además del hambre y la miseria que sufrimos, que no hay comida en ningún lugar, también te impidan comprar así sin mayor justificación. Y que encima abusen de ti para evitar que denuncies tanta corrupción y descaro”, se lamentó Ortega.