Telecentro de Cárdenas en aislamiento tras contagio por coronavirus de dos trabajadores

El telecentro de Cárdenas Telebandera, en Matanzas, no salió al aire este viernes debido a que dos de sus trabajadores dieron positivo al coronavirus, y el resto de la plantilla debió ser trasladada a un centro de aislamiento, por haber tenido contacto directo con los dos casos confirmados.

El canal dio a conocer la noticia en su muro de Facebook, con una explicación dirigida a los televidentes que se quedaron esperando la programación.

“Ante la sospecha de COVID-19 a causa de dos trabajadores positivos al virus, fue necesario aislar a los contactos directos, en su mayoría los encargados de garantizar la parrilla televisiva. El estricto control sanitario es imprescindible para evitar la posible propagación del SarCov-2”, subrayó la nota.

Periodistas y realizadores compartieron en sus redes sociales imágenes de su traslado y estancia en el centro de aislamiento.

“Telebandera trabajando en la zona roja. Hoy la noticia somos nosotros”, escribió la joven Isis Hernández Milián.

“Tener COVID ni es delito ni es pecado. No discrimines, no juzgues, no divulgues. Apoya a la persona que lo padeces, mañana puedes serlo tú”, comentó en otro post.

Por su parte, el joven reportero Daniel Santiesteban refirió que él y sus compañeros se mantienen optimistas, mientras esperan el resultado del test PCR.

“Ya ha pasado la etapa de negación. Quizás la ira no llegue pues la posibilidad de que la COVID- 19 se nos abalance no depende de un mal deseo. Nadie quiere que el virus dañe”, expresó.

“Muchas veces mostramos en imágenes el interior de un centro de aislamiento o un proceso de traslado a sospechosos de COVID-19, pero en pocas oportunidades protagonizamos un selfie en una de estas instituciones. Pero ciertamente los guerreros verdaderos son los que aquí dejan sus horas de desvelo, como garantía de las condiciones para los pacientes”, añadió.

“No hay motivos para celebrar, pero un obstáculo en el diario quehacer tampoco es el fin de los tiempos. Por ahora somos negativos, hasta que se demuestre lo contrario”, recalcó.

También el reportero Ariel Aymé Gómez posteó fotos del colectivo cuando era evacuado hacia el centro de aislamiento, y mostró su confianza en superar este obstáculo.

“A nuestra gente... la unidad y la esperanza lo primero. Gracias a los televidentes que han preguntado y se han preocupado. La atención ha sido especial. Hay héroes cuidando vidas que ni siquiera conocemos. Tendremos resultados en los próximos días. Cuídense, la COVID no entiende de juegos”, subrayó.