Detienen a persona que llevó alimentos a activistas cubanos Adrián Rubio y Anyell Valdés, sitiados por la Seguridad del Estado

Agentes de la Seguridad del Estado cubana detuvieron este sábado a una persona que intentó llevar algunos alimentos a la casa de Anyell Valdés Cruz, una de las acuarteladas de San Isidro que desde hace varios días permanece sitiada sin poder salir a la calle.

En el domicilio se encuentra también el activista Adrián Rubio Santos, quien envió un audio a CiberCuba en el que denunció el arresto de un ciudadano que se atrevió a llevarles unos cuantos víveres a la vivienda, donde además hay varios menores de edad.

“Caballero, no sé si habrán visto la directa, se llevaron al hombre que trajo aquí refresco y pan para los niños porque ya no tenemos comida, no tenemos, no hay comida aquí”, declaró Rubio Santos.

“Y entonces un hombre se arriesgó y trajo un pomo de pan y un pepino de refresco y se lo llevaron detenido para la unidad de El Capri”, precisó.

También la curadora de arte Anamely Ramos González informó del hecho en su muro de Facebook.

“¡Nueva emergencia!”, anunció.

“A casa de Anyell Valdés Cruz no dejan pasar comida desde hace cuatro días. Han detenido ya a dos personas que se han atrevido a llegar hasta ahí rompiendo el enorme cerco policial. Estamos hablando de tres patrullas y alrededor de veinte agentes de la Seguridad del Estado. La otra noche denunciamos que amenazaban con entrar y al día siguiente el candado amaneció relleno de plomo”, relató.

“¡Recordamos que hay tres niños en esa casa! ¡Escuchen el audio de Adrián Rubio!”, demandó la joven.

Por su parte, la periodista independiente Claudia Padrón Cueto detalló en su cuenta de Facebook que en la vivienda están los hijos de Anyell Valdes, tres niños (uno de 10 y dos de cinco años), encerrados junto a su madre desde el 26 de enero, y ya sin alimentos.

“La policía política no deja que nadie entre o salga de la casa. Hoy detuvieron a un amigo que por caridad les llevaba panes y refresco. El hombre está preso por llevarles comida”, recalcó.

“Repito hay tres niños que no tienen hoy nada que comer en Cuba, no por las carencias comunes, sino porque la Seguridad del Estado los tienen sitiados. Ese es el régimen cubano”, agregó.

Desde el pasado miércoles 27 de enero, los dos activistas permanecen en la casa de Anyell bajo una estricta vigilancia por parte de la Seguridad del Estado.

El viernes, en una directa transmitida en su muro de Facebook, Rubio denunció que elementos de la policía política no les permiten salir a comprar alimentos y que se esconden en las esquinas de la cuadra.

El control es tal que la vivienda amaneció con el candado de la puerta principal saboteado, con un pedazo de metal dentro de la cerradura para evitar que salieran a la calle.

En otra alocución, el joven denunció que un matrimonio de personas mayores de edad que los visitaron, fueron trasladados por la policía a la estación de El Capri, y que intentaron multarlos. “Finalmente no pudieron inculparlos porque estaban cumpliendo con las medidas sanitarias”, dijo.

Anyell participó en ese video para hablar de su niño enfermo, y decir que muchas personas allegadas le han dejado de preguntar por él por miedo a las represalias. Subrayó que le “están virando en contra” a sus vecinos, “pero aquí seguiremos, de pie”.

El pasado 22 de enero Anyell Valdés, Adrián Rubio y el activista Jorge Luis Capote Arias fueron detenidos en el reparto La Palma, en La Habana, mientras realizaban un performance en el representaban a dos niños en edad escolar vestidos con el uniforme de primaria, y a su mamá.

Pese a que se trataba de una manifestación pacífica, un hombre que se había acercado a mirar llamó por teléfono a la policía y enseguida varios oficiales llegaron y los arrestaron.