Dos de los acuartelados de San Isidro bajo arresto domiciliar obligatorio impuesto por la Seguridad del Estado

Anyell Valdés y Adrián Rubio, acuartelados del Movimiento San Isidro permanecen desde el miércoles 27 de enero bajo una estricta vigilancia por parte de la Seguridad del Estado Cubana al servicio del régimen castrista; así lo acreditan las publicaciones de Facebook de los activistas.

Los dos se encuentran en la casa de Anyell, vivienda que amaneció con el candado de la puerta principal saboteado, con un pedazo de metal dentro de la cerradura para evitar que salieran a la calle los activistas políticos.

Así amaneció el candado de la casa de Anyell

A pesar de estar encerrados de manera arbitraria en la casa, los dos acuartelados dedicaron una transmisión en directo a homenajear la memoria del Apóstol José Martí, al cumplirse 168 años del natalicio del Héroe Nacional de Cuba.

Luego de cantar el himno nacional, los jóvenes opositores recitaron los versos de Domingo Triste un poema de Martí que refleja el dolor de estar lejos de la Patria

Las campanas, el sol, el cielo claro

me llenan de tristeza, y en los ojos

llevo un dolor que el verso compasivo mira,

un rebelde dolor que el verso rompe

¡y es, oh mar, la gaviota pasajera

que rumbo a Cuba va sobre tus olas!

Vino a verme un amigo, y a mí mismo

me preguntó por mí; ya en mí no queda

más que un reflejo mío, como guarda

la sal del mar la concha de la orilla.

Cáscara soy de mí, que en tierra ajena

gira, a la voluntad del viento huraño,

vacía, sin fruta, desgarrada, rota.

Miro a los hombres como montes; miro

como paisajes de otro mundo, el bravo

codear, el mugir, el teatro ardiente

de la vida en mi torno: ni un gusano

es ya más infeliz: ¡suyo es el aire,

y el lodo en que muere es suyo!

Siento la coz de los caballos, siento

las ruedas de los carros; mis pedazos

palpo: ya no soy vivo: ¡ni lo era

cuando el barco fatal levó las anclas

que me arrancaron de la tierra mía!

Adrián Rubio denunció durante la misma directa que elementos de la policía política no les permiten salir a buscar alimentos y que se esconden en las esquinas de la cuadra donde se ubica la casa donde permanecen.

Durante otra transmisión Adrián volvió a actualizar sobre la situación en casa de Anyell, al contar sobre la visita de un matrimonio de personas mayores de edad, amistades de la madre a quienes la policía política se llevó a la estación del Capri, buscando imponerles una multa. “Finalmente no pudieron inculparlos porque estaban cumpliendo con las medidas sanitarias”, dijo Rubio.

“Si en el 2021 la libertad de Cuba me cuesta la vida –continuó Adrián–, yo pago…No vendemos ninguna droga, no somos delincuentes, simplemente no estamos de acuerdo con la tiranía que hay en Cuba. Cuando mi país sea libre yo voy a poder disfrutar, yo solo pienso en eso”.

Anyell también participó en este último video para hablar de su niño enfermo, muchas personas allegadas han dejado de preguntar por su hijo por temor a las represalias. Ha dicho además que le “están virando en contra” a los pocos vecinos que le quedan, “pero aquí seguiremos, de pie”.

Al finalizar, Adrián comenta que estarán al tanto de cualquier ataque que pueda darse durante la noche y será trasmitido por las redes sociales. “Estamos conectados por la libertad de Cuba”, finalizó.