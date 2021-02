Expulsan de su trabajo al joven cubano que protestó en Sancti Spíritus

Luis Mario Niedas, el joven de Sancti Spíritus que el viernes llamó a los cubanos a luchar por el cese de la represión en la isla, denunció este martes que lo acaban de expulsar de su trabajo.

“Miren, me acaban de votar de mi trabajo nuevamente. Me acaban de hacer otro acto de repudio, lo que este más inteligente, obviamente preparado por la Seguridad del Estado”, declaró Niedas en una transmisión en directo en la que precisó que iba camino de su casa y prometió que luego hará otra directa para contar cómo fue todo.

“Lo que ellos no saben es que al final yo he recibido una clase de cantidad de mensajes y de personas aquí en Sancti-Spíritus apoyándome”, comentó el joven.

“Les voy a virar boca arriba Sancti Spíritus, pacíficamente, sin violencia, pero sí, les voy a virar boca arriba Sancti Spíritus, ténganlo presente. Pacíficamente, cero golpes, cero piedras”, añadió, y puntualizó que solo basta caminar, que no hay “ni que hablar”.

“Simplemente demostrarles cuántas personas estamos molestas, estamos queriendo un cambio sea cuál sea, pero un cambio que represente realmente a los cubanos. Eso es lo que queremos”, indicó.

“¿Cuál será ese cambio?, miren, nosotros somos los que tenemos que decidir cuál es el cambio”, y aclaró que él no busca que Cuba se anexione a ningún país. “Yo no busco a ningún país que venga defenderme”, reiteró. Sobre el Gobierno dijo que "tienen un guion, tan rayado" que ya "ni los propios cubanos les creen”.

“Este tren se llama libertad, se llama independencia, se llama autonomía cubana; ya este tren no lo van a parar, este tren depende de ustedes, de que ustedes se sumen”, y aprovechó para recordar que más que seguir a cualquier líder lo que hay que hacer es seguir ideas y mensajes.

El joven concluyó pidiendo que estén pendientes de su próxima transmisión porque, en caso de que no hiciera otra directa pronto, eso querría decir que lo han detenido.

Luis Mario Niedas Hernández es un joven ingeniero de 31 años que salió a la luz la pasada semana cuando en sus redes sociales manifestó, durante una transmisión en directo desde el parque Serafín Sánchez, frente a la Casa de Cultura de Sancti Spíritus, su apoyo al movimiento independiente en Cuba que lucha por la libertad y la democracia.

"Soy Luis Mario Niedas Hernández, un joven cubano de 31 años de edad, que se opone a todo tipo de violencia, principalmente si viene de un funcionario público o del gobierno; gobierno no, de dictadura, porque es lo que tenemos en Cuba, una dictadura", dijo. "¿Ustedes quieren defender esta dictadura? Defiéndanla con argumentos, con ideas, con un diálogo, pero dialoguemos queriendo resolver los problemas, con la prensa nacional e internacional, con personas que estén dispuestos a acatar reglas pero que puedan transmitir en vivo", añadió.

Niedas Hernández convocó a los cubanos a no permanecer callados ante los abusos cometidos por la Seguridad del Estado contra personas que simplemente reclaman sus derechos de forma pacífica, y se refirió en particular al episodio ocurrido frente a la sede del Ministerio de Cultura, en La Habana, donde una veintena de jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes fueron agredidos por trabajadores del organismo, liderados por el propio ministro Alpidio Alonso.

Después de esa denuncia pública, Luis Mario Niedas fue detenido y liberado poco después bajo amenaza de que le aplicarían el Decreto 370, que prohíbe "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

"Sus amenazas, me tienen sin cuidado. Si me van a poner detrás de una reja por defender mis ideas y hacerlas públicas, adelante. Será un honor a mi valentía y dignidad. Si me dejas en libertad, será justicia y si me acosan, ustedes saben que los denunciaré. Así son las reglas", escribió en Facebook.