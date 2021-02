Periodista independiente cubano responde a difamaciones sobre su participación en protesta del MINCULT

El periodista independiente cubano Nelson Julio Álvarez Mairata respondió a los ataques difamatorios que están teniendo lugar contra su persona luego de su participación como reportero en los sucesos del pasado 27 de enero frente a la sede del Ministerio de Cultura.

En redes sociales la Seguridad del Estado ha puesto a circular una grabación del periodista durante un interrogatorio, donde este asegura que le pagaron entre 150 y 200 dólares para que cubriera la protesta desarrollada frente al MINCULT.

En el video, el periodista explica que el pago de su cobertura al medio ADN Cuba se lo lleva a su casa una persona común, siempre distinta, que le paga por su trabajo. No obstante, el gobierno cubano ha tratado de manipular sus declaraciones al respecto.

"Esas declaraciones no son una entrevista, son un interrogatorio de la Seguridad del Estado en mi casa, que yo accedí a que se grabara. No tengo nada que ocultar y puedo suscribir lo que dije en cualquier otro espacio", dijo Álvarez Mairata.

En segundo lugar, el periodista dijo que lamentablemente el video fue editado y "pareciera que fui pagado para estar ese día en el ministerio. Algo que es totalmente falso. Soy reportero de una agencia de noticias y recibo un salario por el trabajo que realizo. Ese día estuve trabajando para la agencia, reportando los sucesos del 27 de enero".

Por último, el reportero añade que concluyó dicho video asegurando "que en estos momentos no me encuentro trabajando para ADN Cuba debido a razones personales. Un fragmento que no aparece", sostuvo.

Nelson Julio Álvarez Mairata estuvo presente a las afueras de la sede del MINCULT, en La Habana, cubriendo como parte de la prensa independiente la protesta pacífica llevada a cabo por jóvenes artistas, con el fin de exigir un diálogo con la institución.

El joven quien ha aclarado que no estuvo presente en el lugar como activista sino como periodista, fue atacado por funcionarios del régimen y mostró en redes sociales las magulladuras recibidas por los agentes cuando forcejearon a la entrada del ómnibus que los retiró del lugar.

También el joven terminó con su vestimenta rasgada a consecuencia del episodio de violencia que ha despertado la indignación de cientos de cubanos.