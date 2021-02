Hijo de Yuliet Cruz y Leoni Torres inunda de ternura las redes cantando un tema de Polo Montañez

El hijo más pequeño de la actriz Yuliet Cruz y el cantante Leoni Torres inundó de ternura las redes sociales con su muy personal interpretación de uno de los éxitos del fallecido Polo Montañez.

El pequeño Samuel dio muestras de que ha heredado el talento para el canto de su padre y el carisma y dulzura de su mamá, cantando la canción Si fuera mía.

Samuel, que con frecuencia enamora a los seguidores de sus padres con sus travesuras, dulzura y amor por la música, no ha podido evitar aprenderse la canción e interpretarla aún sin poder pronunciar completamente las palabras, pero sin perder su concentración, lo que lo ha hecho aún más adorable.

El niño de 3 años no pudo tener mejor maestro e inspiración que su padre, quien acaba de lanzar su versión del tema de Polo, perteneciente al exitoso álbum Guajiro Natural.

"¿¿¿Quién no se derrite con él??? Es pura inocencia y ocurrencia", "Bueno esa es una frase difícil para un niño de 3 añitos, me quedo muerta de amor, y qué me dicen de la cabeza moviéndose al interpretar", "El relevo está garantizado, que bello", "Cuánta ternura", "Samu es un amor", comentaron algunos seguidores sobre la tierna interpretación del niño.

Samuel es el menor de los hijos de Leoni Torres, que también tiene a Sebastián, igualmente fruto de su relación con Yuliet Cruz, y Sheila, nacida de una relación que mantuvo el cantante en su Camagüey natal.

