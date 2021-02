Osmani García y su novia Laura se comen a besos: "No me embarres de pinta labios"

La relación sentimental entre el reguetonero cubano Osmani García "La Voz" y su novia Laura va viento en popa. El amor parece que ha llegado para quedarse por fin en la vida del cantante de música urbana, pues así lo demuestra a cada rato con los románticos post que comparte con sus seguidores.

Paseos cogidos de la mano, mimos en casa, fotografías que derrochan pasión, recibimientos en casa con decoraciones de globos y corazones rojos o dedicatorias cargadas de cariño, son algunas de las tantas escenas que está dejando en las redes sociales el noviazgo entre el intérprete de El Taxi y su chica.

Uno de sus últimos momentos en pareja que ha querido compartir La Voz ha quedado grabado en un vídeo que subió recientemente a su perfil de Instagram y en el que podemos ver a la joven comiéndose a besos al reguetonero.

"No me embarres de pinta labios y te hacen esto", comentó Osmani García junto al material que animó con un trozo de uno de sus últimos lanzamientos musicales.

Aunque llevaban varias semanas disfrutando de su relación lejos del foco mediático, el noviazgo entre Osmani García y Laura se hizo oficial el pasado mes de diciembre de 2020 luego de que el reguetonero compartiese en Instagram una publicación en la que presentaba a su nuevo amor ante sus fanáticos.

"Es oficial: Laura. Única reina mía. El Universo con tu amor respondió todas mis quejas, reclamos y preguntas... y me dejó sin palabras. No necesito saber nada más que me amas para ser infinitamente feliz, ahora entiendo todo", escribió el cantante urbano junto a varias imágenes de la joven.

Desde entonces, la pareja no ha dejado de gritar su amor a los cuatro vientos a través de las redes sociales y deleitar a sus seguidores con entrañables momentos que demuestran el dulce momento que están viviendo así como lo feliz y unidos que se encuentran.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.