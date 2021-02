Agente de la Seguridad del Estado invade domicilio de huelguista de San Isidro Adrián Rubio

Un miembro de la Seguridad del Estado invadió este martes la casa del activista cubano Adrián Rubio Santos, para entregarle una citación para presentarse a la unidad de policía.

El agente salió precipitadamente del lugar cuando Rubio sacó su teléfono celular para grabarlo, pero no pudo impedir que su cara quedara registrada en el video. Pese a que la propia madre del activista le pidió al hombre que hablara con ella, este abandonó la vivienda casi corriendo por un pasillo hacia la calle.

"Miren el represor Ernesto, él está aquí en mi casa, mírenlo cómo se va", dijo Rubio al inicio de una transmisión en directo por su perfil de Facebook.

"Dice que el que para el día 9 yo tengo que presentarme en la unidad policial del municipio Cotorro, citación que mi mamá le devolvió porque no es una citación legal, porque no tiene un cuño de un tribunal que me obligue a ir y como yo no tomo esa citación como algo real y algo válido, yo la doy como nula", subrayó.

Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, relató que su mamá le dijo al agente que la familia debía ir ese día a buscar comida a Santiago de las Vegas, porque por su casa no hay comida y ellos debían ir a recoger unas viandas que les había enviado una tía de Oriente. Pese a la explicación, el represor le dijo eso no era problema de ellos y que su hijo debía acudir a la estación de la policía.

"Es una falta de respeto", recalcó Rubio, quien precisó que no acudiría a la unidad policial porque él no ha cometido ningún delito.

"Acosándome a mí, no solo a mí sino a mi familia, en presencia de mi hermana chiquitica. Ya ellos no saben qué hacer. Yo estaba acostado y mi mamá me llama. No voy a ningún lugar, cuando él quiera hablar conmigo que me detenga, que me secuestre, como lo hacen", reiteró.

"Basta ya, Seguridad del Estado. Él es muy fresco y un falta de respeto, porque lo primero que está haciendo es una violación de domicilio, él está entrando aquí a mi casa sin una ley, ellos no respetan a nadie, están violando todas las leyes", agregó.

El sábado pasado, cuando el joven se encontraba en casa de su compatriota Anyell Valdés Cruz, otra acuartelada de San Isidro, los agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a una persona que intentó llevarles algunos alimentos, pues ambos llevaban varios días sitiados en la vivienda por la policía política.

"Caballero, no sé si habrán visto la directa, se llevaron al hombre que trajo aquí refresco y pan para los niños porque ya no tenemos comida, no tenemos, no hay comida aquí", declaró Rubio Santos en un audio enviado a CiberCuba en el que denunció que en el domicilio había tres menores de edad.

"Y entonces un hombre se arriesgó y trajo un pomo de pan y un pepino de refresco y se lo llevaron detenido para la unidad de El Capri", detalló.

Desde el pasado 27 de enero, los dos activistas estaban sometidos a una estricta vigilancia por parte de la Seguridad del Estado, quienes no les permitían salir a la calle ni siquiera a comprar alimentos y se escondían en las esquinas de la cuadra.

Días antes fueron arrestados mientras realizaban un performance en el que representaban a niños en edad escolar vestidos con el uniforme de primaria, con carteles pidiendo la libertad de Cuba. Pese a que se trataba de una manifestación pacífica, un hombre llamó por teléfono a la policía y enseguida varios oficiales llegaron y se los llevaron.