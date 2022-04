Adrián Rubio, acuartelado de San Isidro, pide ayuda desde Bielorrusia

El activista cubano Osmel Adrián Rubio Santos (Adrián Rubio), el más joven de los acuartelados de San Isidro, pidió ayuda a la comunidad cubana en el exilio para abandonar Bielorrusia, país donde se encuentra en la actualidad.

En una entrevista ofrecida a CiberCuba, Adrián explicó que tras enfrentar la represión del Estado cubano decidió abandonar la isla y emigró a Rusia. Estuvo en ese país 8 meses y luego tuvo que trasladarse a Bielorrusia, donde su situación es insostenible.

"Aquí corro el riesgo de una deportación para Cuba. Sabemos que no es lo mejor. Mi salud está descompensada, tengo los pies enfermos por el estrés y la diabetes me está afectando", dijo el joven quien se encuentra en Bielorrusia como inmigrante ilegal.

Explicó que su temor a una deportación para Cuba es que vayan a condenarlo a prisión como ha pasado con otros acuartelados y miembros del Movimiento San Isidro. Aseguró que teme volver a sufrir la represión del régimen, de la que ya tiene amargas experiencias en el pasado.

El joven asegura que existe la posibilidad de que el Estado cubano no lo acepte en caso de que el gobierno de Bielorrusia intente deportarlo a la isla. "Cuando me fui del país (4 de agosto de 2021), la oficial de inmigración me dijo: 'Olvídate de tu entrada a Cuba'", contó Adrián.

El activista denunció que la policía de Rusia le está "tumbando las puertas a los cubanos, estén legales o estén ilegales en el país". Esto lo llevó a tomar la decisión de cruzar la frontera con la nación vecina.

Señaló que tras la invasión de Rusia a Ucrania la situación para los cubanos en Moscú es muy compleja. Si no tienen los papeles en orden son detenidos y van a prisión por tiempo indefinido hasta que el gobierno ruso los deporta a Cuba.

Los trabajos que los inmigrantes cubanos logran encontrar están muy mal pagados y en el país se nota la inflación, por lo que el dinero no alcanza para nada.

El joven activista pidió la ayuda de personas u organizaciones que puedan permitirle llegar a un territorio seguro, donde no vaya a ser deportado para Cuba.

"Yo no tengo un interés por llegar a un país determinado. Quiero llegar a un destino seguro, donde pueda realizar mi vida, donde pueda trabajar y recoger los frutos de mi sudor, donde puede proyectar un futuro como el joven que soy", expresó.

"Quisiera que las organizaciones y medios de comunicación visibilicen mi caso. Soy una persona perseguida en Cuba. No tengo en mi mente el nombre de un país determinado, solo quiero llegar a un lugar seguro", explicó.

Mientras Adrián se desempeñó como activista en Cuba sufrió la represión del Estado con abusos como detenciones arbitrarias, decomiso de sus pertenencias, arrestos domiciliarios, agresiones físicas, actos de repudio, entre otras acciones.