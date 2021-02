Alcalde de Hialeah anuncia el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público

El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, anunció el martes en rueda de prensa el uso obligatorio de mascarillas en cualquier medio de transporte público de la ciudad, respondiendo a una orden federal aprobada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

De igual modo, advirtió que los agentes policiales estarían velando por el cumplimiento de la medida entre los usuarios del servicio, según un reporte de América Tevé.

“En Hialeah ha habido incidentes en que algunas personas se negaron a usar máscaras en la guagua y no se pudo hacer nada. Con esta nueva orden federal, en cualquier transporte público será mandatorio usar la protección”, dijo Hernández.

“La persona que no quiera usar una máscara no la dejarán entrar y si se la quita dentro del transporte se le pedirá que se baje. Si no hace lo que se le pide, la policía responderá y tomará las acciones necesarias”, advirtió.

Algunos residentes de la ciudad emitieron opiniones favorables sobre la medida. “Me parece bien, porque es para la protección de los ciudadanos y la salud de todo el mundo. Eso está correcto”, dijo Ariel Pedraza al citado medio.

El gobernador de Florida Ron DeSantis anunció que esta semana el estado recibiría 307 000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Por su parte, Hernández dijo que estaba trabajando para que las vacunas lleguen lo antes posible a los residentes con edades mayores en Hialeah, luego de calificar como “pésima” la gestión de DeSantis en la distribución del producto.

Hernández pidió apoyo a congresistas y senadores federales. “Todos saben que es algo que se debe mirar y he recibido información de ciertos centros en el estado por lo cual creo que el mensaje se está escuchando”, aseguró.

“Ojalá lleguen pronto la cantidad de vacunas que merecemos en la ciudad de Hialeah”, manifestó.

A lo largo de enero, murieron cerca de 5 000 personas por coronavirus en todo el territorio de Florida. Los datos del Departamento de Salud del estado revelan que el condado de Miami-Dade, al que pertenece la ciudad de Hialeah, acumula 375 322 casos confirmados y 4 907 muertes a causa de la pandemia. Hialeah es la quinta ciudad en Florida con mayor número de contagios.