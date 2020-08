El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, dice que no castigará a restaurantes que abran sus locales

El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, anunció este martes que los oficiales de policía de la ciudad no cumplirán las restricciones del condado de Miami-Dade sobre las comidas en interiores.

Carlos Hernández señaló que su jurisdicción no castigará a dueños de negocios y restaurantes que decidan atender a sus clientes en los espacios internos de sus locales, y señaló que no está de acuerdo con el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, y la ordenanza de no permitir clientes en los espacios interiores y solo permitir los servicios de comida para llevar o en los lugares que tengan terrazas o espacios abiertos.

Hernández señaló que no promoverá la apertura total de esos negocios pero sí dará instrucciones para no castigar a los dueños.

"Me encantaría tener una explicación de por qué Broward, nuestros vecinos, que han mantenido abiertos los restaurantes, por supuesto siguiendo las regulaciones como lo hicimos aquí", declaró Hernández ante medios locales, "¿Cómo es que sus números no están por las nubes?", añadió.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, enfrentó oposición en julio cuando instituyó la prohibición de comer en interiores, que suspendió este martes al imponer un límite de capacidad del 50% a partir del lunes 31 de agosto.

“Pueden abrir el lunes, pero si abren antes podrían enfrentar una multa”, dijo Giménez, que catalogó de irrelevante la decisión de Hernández de no hacer cumplir el límite, porque la ciudad se encuentra bajo la jurisdicción del condado de Miami-Dade.

Hialeah es ahora cuarta ciudad del estado con más casos de coronavirus confirmados por el Departamento de Salud de Florida, solo después de Miami, Orlando y Jacksonville.

El alcalde del condado de Broward, Dale Holness, implementó límites de capacidad y no una prohibición porque el número de casos de COVID-19 y la tasa de positividad de las pruebas en ese condado fue menor en Broward que en Miami-Dade.

Suma de desencuentros por el coronavirus

El alcalde de la ciudad de Hialeah ya lanzó fuertes críticas contra el alcalde del condado de Miami-Dade en julio, y lo llegó a llamar “dictador” -durante una entrevista con el periodista Pedro Sevcec para el canal América Tevé- por la forma en que Giménez ha manejado la crisis del coronavirus en el territorio.

Hernández señaló entonces que Carlos Giménez no ha tomado decisiones acertadas ni ha hecho un trabajo eficiente en conjunto con las autoridades locales.

Sin embargo, los desencuentros del alcalde de Hialeah no son solo con Giménez, en julio Hernández también criticó directamente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, al que calificó de "niño malcriado" después de que este le negara la entrada a un intercambio entre varios alcaldes para analizar la situación epidemiológica del coronavirus en el condado, y las medidas a considerar para frenar la propagación.

Hernández ha criticado la respuesta de DeSantis a la pandemia en varias ocasiones en los últimos meses.

El condado de Miami-Dade es uno de los más afectados por la pandemia en todo EE.UU. Hasta este martes, Miami-Dade acumulaba 153.385 casos desde el inicio de la pandemia y 2.277 muertes.

En general, Florida reportó en las últimas 24 horas 2.673 casos adicionales de coronavirus, y 183 nuevos fallecimientos este martes. Según los datos del Departamento de Salud de Florida, el estado acumula hasta la fecha un total de 605.502 casos confirmados y 10.717 muertes.