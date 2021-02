Liberan al cubano Hanoi Morán tras cuatro días en prisión

El cubano Hanoi Morán, al que las autoridades cubanas acusaron de “propagación de epidemia” por presuntamente llevar mal puesto el nasobuco, fue liberado en la noche del miércoles tras pasar cuatro días en prisión.

La noticia fue dada a conocer este jueves por el servicio jurídico Cubalex, que había presentado un recurso de Habeas Corpus, por considerar que se estaba violando la Ley de Procedimiento Penal en el caso.

"Luego de un primer Habeas Corpus presentado por nuestra organización, ayer la resolución judicial determinó que no resultaba necesaria la presentación del acusado ni la celebración de la vista oral. La Ley de Procedimiento Penal no autoriza a los tribunales a decidir si realiza o no las acciones impuestas por mandato legal. Tal decisión incumple con la ley", escribió la ONG en sus redes sociales.

La nota añade que en la mañana de este jueves "se presentaría un recurso de Súplica ante el incumplimiento del tribunal con lo establecido en la ley del procedimiento penal"; sin embargo, "la respuesta del tribunal fue denegar el recurso pues Morán había sido liberado ayer en la noche".

Cubalex aclara que, pese a la liberación de Hanoi Morán, de momento se desconocen "más detalles sobre un posible proceso en su contra."

En los últimos días, el caso generó amplia repercusión en las redes sociales, donde amigos y conocidos de Morán iniciaron una campaña en la plataforma Change.org para exigir su liberación.

“Nuestro querido amigo Hanoi Morán Dime se encuentra detenido en Cuba. Se le está acusando de propagación de epidemia por llevar mal puesta la mascarilla y según sus amigos y testigos no es verdad”, indicaba la petición, que precisaba que las autoridades cubanas piden para él un año de prisión.

Hanoi Morán, quien trabaja como técnico de iluminación, fue detenido sobre la una de la madrugada del domingo 31 de enero mientras caminaba por la calle en compañía del realizador audiovisual independiente, Darío Pérez Diéguez, según denunció este último en redes sociales.

Aunque ambos fueron arrestados, Pérez Diéguez fue liberado cinco horas después con una carta de advertencia, mientras que Hanoi Morán fue trasladado al centro de procesamiento de detenidos conocido como El Vivac, en el municipio Boyeros, por presuntamente ser reincidente en el delito por el que fue acusado.

Varios activistas cubanos, entre ellos Maykel Osorbo y Katherine Bisquet, se solidarizaron con Morán y exigieron su liberación.