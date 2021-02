La escritora cubana Katherine Bisquet denuncia la injusta detención de Hanói Morán

La escritora cubana y huelguista de San Isidro, Katherine Bisquet, lanzó una advertencia a las autoridades del país movida por la detención arbitraria de su amigo Hanói Morán, quien se encuentra bajo arresto y a la espera de juicio por llevar la mascarilla presuntamente mal puesta.

“¡Esto es inadmisible Ya! Esto está sucediendo hace mucho tiempo y no creemos que puede ser real hasta que un amigo es golpeado por la tonfa de lo absurdo, de lo abusivo... ¿En serio van a encarcelar a alguien por llevar el nasobuco mal puesto?”, protestó la escritora ante unos hechos que fueron denunciados por el artista independiente Darío Dioses.

"Sobre la 1 de la madrugada del 30 para 31 de enero iba caminando con mi hermano Hanói Morán Dime. Pasamos frente al derrumbado Hotel Isla de Cuba en la Habana Vieja, barrio Jesús María y la policía autoritaria e insolente, nos detuvo sin motivos de manera injusta", compartió Darío en un post publicado en su perfil de Facebook.

Darío y Hanói, que es técnico de luces, se encontraban trabajando en una filmación de un vídeo arte social. El realizador aclaró que no había toque de queda por el coronavirus en La Habana y sin embargo fueron detenidos. Por estos hechos, Hanói se enfrenta a un juicio en el cual posiblemente le acusen de llevar mal puesto el nasobuco, denunció su amigo.

“Van a acabar con la vida de una persona por poner en práctica esta norma o ley que roza casi lo simbólico o lo abstracto. Porque en mi cabeza, ni en la cabeza de nadie, cabría tamaña falta de respeto como para ir por ahí, como autómatas, poniendo multas y cargos a personas por tener este pedazo de tela mal puesto, cuando en este país apenas se cumplen las medidas sanitarias”, denunció Bisquet.

La escritora incidió en lo discriminatorio que resulta el criterio de las autoridades y los represores a la hora de castigar a quienes les resultan incómodos por una razón u otra. Una idea sobre la que también reflexionó el escritor Carlos Manuel Álvarez cuando fue víctima de la represión por los hechos ocurridos en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), donde se acuartelaron un grupo de artistas, activistas y periodistas independientes en huelga de hambre para protestar y exigir la liberación del rapero Denis Solís.

“¿O es que por aquí pasa el filtro de la discriminación?”, se preguntó la joven escritora. “Este borracho Sí, esta muchachita universitaria No, este pobre diablo Sí, este trabajador No. Hay aquí un gran problema de selección. Sé bien que aquí todo problema de conducta viene vestido de negro, de sesgo político, de nivel de educación, de preferencia sexual”, indicó la activista.

A mediados de diciembre, Carlos Manuel Álvarez denunciaba el carácter clasista y discriminatorio de las autoridades cubanas a la hora de reprimir. “Un muchacho pobre, un muchacho negro que apenas tuvo la posibilidad de estudiar sigue preso y es el protagonista de esta historia. No lo podemos olvidar”, resaltó, en referencia a Solís. “Como la economía está devastada, se establece una jerarquía clasista por el nivel de instrucción. Es por eso que Mariela Castro usa el término marginal desde una lógica oligárquica, lógica de casta”, expresó.

La detención y posible proceso injusto que amenaza ahora la suerte de Hanói Morán, quien podría pasar hasta un año de prisión porque le acusan de llevar mal puesto el nasobuco -injustamente según el amigo y testigo de los hechos-, parece estar marcada también por ese carácter discriminatorio que denuncian ambos intelectuales cubanos.

“Ustedes se han equivocado de persona. Ahí tienen a un hombre de oro, es mi amigo, y voy a dar tremendo perro berro si no lo sueltan. Y esta batalla está más que ganada. Porque ustedes no tienen moral para hacer eso. Así que dejen ya la payasá y suelten a Hanoi si no quieren que se les vire La Habana al revés. ¡Si no quieren que muchos nasobucos tengan letricas y no le alcancen las patrullas para sitiar gente!”, advirtió la joven poeta.