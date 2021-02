Inauguran en Cuba tienda de insumos agrícolas en dólares para campesinos guantanameros

El gobierno cubano inauguró una tienda para la venta de insumos agrícolas en moneda libremente convertible (MLC) en la provincia Guantánamo.

El establecimiento pertenece al Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, Gelma, cuyos clientes potenciales son los campesinos guantanameros. Aseguran que en esta tienda ellos podrán adquirir neumáticos para tractor, electrodos, botas de goma, fertilizantes, machetes y envases plásticos.

Las operaciones de compra serán con tarjetas magnéticas o transferencias bancarias. La nueva tienda de Gelma se encuentra en la calle Serafín Sánchez entre Aguilera y Crombet.

El director de la Empresa de Suministros Agropecuarios, Oscar Leyva Pompa, informó que en la primera etapa comercializarán 24 productos y con los ingresos de esas ventas pretenden ampliar la oferta atendiendo a las demandas de los productores y las empresas agropecuarias.

Leyva Pompa indicó a la prensa guantanamera que en la medida que aumenten las asignaciones a la provincia, se comercializarán también tractores, motores de repuesto y otros implementos agrícolas.

Los campesinos cubanos necesitan almacenes para adquirir insumos, pero los precios que ha puesto el Estado escapan a las posibilidades de muchos. Los productores demandan mayores ofertas y que se baje el coste de varios productos entre los que mencionaron los neumáticos para tractores.

La prensa oficialista asegura que los agricultores de la provincia disponen de "una nueva opción para acceder a esos recursos necesarios para incrementar la producción de alimentos". Sin embargo, la población ha dejado claro en las redes sociales que no considera se trate de una opción comercial justa.

"No les da vergüenza publicar eso, sabiendo que el salario de nuestro país es moneda nacional (MN) y nos venden en MLC. Hay veces que me pregunto cuando ponen una noticia como estas ¿serán cubanos con sentimientos, hijos, padres? ¿Cómo se puede ser tan hipócrita en publicar algo donde con claridad se sepa que es injusto para el pueblo?", expresó una ciudadana en el perfil de Facebook del Periódico Venceremos.

Una persona se refirió a lo injusto de los mecanismos de pago. "¿Y con qué dólar los campesinos van a comprar esto?. Ahí está el bloqueo interno".

Otro ciudadano hizo énfasis en que no todos los campesinos tienen acceso a la MLC. "Si al menos lo vendieran en la Cadeca a tasas de cambio como está establecido. Pero si tienen que comprar el MLC en la calle a 50 pesos para comprar una bolsa de fertilizante, por favor. Se preguntan después por qué un tómate vale 10 pesos", señaló el cubano.

Una persona indicó que en cuestiones de productividad en Cuba es el Estado el que empeora la situación. "El gobierno no pone una al favor del pueblo, ellos son la peor plaga que hoy tenemos".

En enero Sancti Spíritus también comenzó con la venta de insumos y productos agropecuarios en MLC. La prensa oficialista asegura que unos 2 mil clientes han visitado los establecimientos y “se han ejecutado 628 compras, de las cuales la mayoría pertenece a productores y solo 17 al sector empresarial”.

No se han anunciado los precios de estos equipos agrícolas, pero no son baratos. Los tractores, por ejemplo, podría duplicar su valor de mercado real. Otro aspecto importante a destacar es que a los campesinos cubanos que han optado por un modelo no estatal, no se les permite comercializar sus productos en moneda libremente convertible.