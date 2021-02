Cineasta cubano Miguel Coyula agradece apoyo tras campaña difamatoria en su contra: Sigamos creando

El cineasta Miguel Coyula agradeció el apoyo recibido por parte de centenares de cubanos en las redes sociales, tras la campaña difamatoria en su contra en el Noticiero de la Televisión en Cuba, con Humberto López como conductor.

"Mil gracias a todos los que se han solidarizado. Realmente no he visto nunca a Humberto, el noticiero había dejado de existir para mí hace mucho tiempo, simplemente porque mi TV no tiene antena (lo uso como monitor para conectar una memoria y ver películas). Sigamos creando, es mejor que dedicarle tanto tiempo a gente como él", indicó el cineasta en su perfil de Facebook.

Desde los hechos acontecidos el 27 de noviembre y el 27 de enero frente a la sede del Ministerio de Cultura, el Noticiero de Televisión impulsa una campaña difamatoria contra artistas, activistas, periodistas y opositores cubanos.

Recientemente un fragmento de una entrevista a Coyula que le hizo la revista independiente cubana Periodismo de Barrio fue puesto como ejemplo, por López en su segmento habitual en el NTV.

"Nosotros fuimos allí para meter presión, pero yo no esperaba un diálogo ni sería capaz de sentarme con un funcionario", se le escucha decir a Miguel Coyula, artista que ha sido continuamente censurado en Cuba.

Se refería a su participación en la protesta que alrededor de 300 jóvenes hicieron el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, para exigir un diálogo entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Sin embargo, el periodista del Noticiero seleccionó solo un fragmento que encajaba en el discurso mediático que quieren construir para el pueblo cubano.

La pregunta de Periodismo de Barrio a la que respondía Coyula era sobre si consideraba que dialogar con las instituciones es el camino para solucionar los problemas de Cuba.

"Mi personalidad me impide dialogar con una institución que ha censurado, continúa censurando, y seguirá censurando mientras dure el gobierno actual. Hay personas más capacitadas que yo para la diplomacia. Nosotros fuimos allí para meter presión, pero yo no esperaba un diálogo, ni sería capaz de sentarme con un funcionario, porque es algo que no hago en mi cine. Ahí no hago compromisos de ningún tipo. Tampoco los pudiera hacer en la política. Y al final la política es compromiso: ceder un poco y no ceder. No tengo nada que ver con ese universo, pero estoy contento de que existan personas que puedan hacer progresar la estructura social de alguna forma, por pequeña que sea", fue la respuesta completa de Coyula.

La frase elegida, entre las palabras del cineasta, fue usada por Humberto López para apuntalar su discurso contra el periodismo independiente en Cuba. Reiteró en el Noticiero que los artistas independientes pretenden promover desde las redes sociales acciones de desestabilización de la sociedad y armar shows mediáticos contra el gobierno.

Entre las personas que alzaron su voz en apoyo a Coyula está el crítico de cine Joel del Río quien expresó que es uno de los más importantes cineastas que ha dado Cuba.

En las redes sociales se creó desde enero una campaña para apagar el televisor a la hora del noticiero. Bajo los hashtags #NTVmiente y #YoApagoYoAhorro, varios usuarios invitaron reaccionar ante los continuos ataques y difamaciones del medio oficialista contra periodistas, activistas y artistas independientes.