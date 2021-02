Doctor cubano Alexander Pupo a la Seguridad del Estado: "A mí nadie me paga por mis publicaciones"

El doctor cubano Alexander Pupo Casas se dirigió a la Seguridad del Estado en una transmisión en directo para reiterar públicamente que nadie le paga por sus publicaciones en redes sociales. El médico indicó que hace uso de su derecho a la libertad de expresión.

"Esto quiero dejarle claro a la Seguridad del Estado, a mí nadie me paga por mis publicaciones. Mis publicaciones las hago porque me nace, porque es lo que estoy viendo a diario", aseguró Pupo en su directa en Facebook.

El médico comenzó su mensaje narrando una detención arbitraria de la que fue víctima esta semana por parte de la Seguridad del Estado, por ser un opositor en Cuba.

Asegura que en el interrogatorio fue bien tratado, pero la conversación igualmente era tensa. El objetivo era conocer las fuentes de ingreso que tiene en la actualidad.

"Todos saben que no estoy trabajando, las razones por las que no estoy trabajando y las gestiones que hice para volver a mi trabajo, pero ellos me preguntaron. Les dije la verdad y no se la voy a esconder a nadie. Mi sustento económico son las recargas que me hacen del exterior", aseguró el doctor cubano Alexander Pupo.

El galeno opositor al Gobierno cubano indicó a sus seguidores que no acepta ayudas de personas que pretendan obligarlo a decir o hacer algo frente a las cámaras que implique mentir sobre la realidad de Cuba.

"Sí recibo remesas, sí recibo recargas, y las voy a seguir recibiendo siempre y cuando no vengan condicionadas a nada y sean un acto de buena voluntad de las personas que saben que ser un opositor en Cuba no deja opciones de entrada de dinero, porque no creo que nadie me vaya a dar trabajo", indicó Alexander.

Agradeció a las personas que se han preocupado por él y que lo han apoyado económicamente desde el exterior. Reiteró que usa sus facultades como ciudadano y su derecho de libertad de expresión para emitir sus mensajes y publicaciones.

Pupo narró cómo pudo conseguir dinero para terminar sus estudios universitarios, vendiendo pan por las calles de su barrio, sin ir de fiesta, ahorrando y con mucho esfuerzo porque las cosas que ha conseguido en su vida han llegado trabajando y estudiando.

"Jamás me prestaría para hacer algo que pueda dañar a mi pueblo. Todo lo que hago, lo hago pensando en que el mejoramiento de este país es posible y que el camino que transitamos en este momento no es el correcto", aseguró el médico opositor en Cuba.

Hace solo unos días Pupo Casas denunció que en las calles hay hambre y colas y que el país está dirigido por ineptos. "¿Hasta cuándo Cuba?", se preguntó el galeno a través de la red social Facebook. Su comentario llega en medio de una crisis agravada por la pandemia del coronavirus.

Las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno se han vuelto impopulares. Las colas para comprar alimentos y productos de primera necesidad, así cómo la falta de medicamentos y los problemas en los servicios de salud son algunos de los aspectos más criticados por los cubanos.

El doctor cubano Alexander Pupo ha sufrido la censura y la represión por su postura de oposición a la gestión del Gobierno cubano. Esto le ha ocasionado varios encontronazos con la Seguridad del Estado. La presión llegó al punto de ser obligado a renunciar al ejercicio de su carrera de medicina en Cuba.